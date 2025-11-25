Nečakaný pohľad na Paľa Haberu. Fanúšikovia ho takto často nevidia a musia uznať, že mu to sekne aj mimo pódia

Paľo Habera opäť raz ukázal, že svet reflektorov a realita bežných dní k sebe vôbec nemusia mať ďaleko.
Jeho najnovší príspevok na sociálnej sieti vyvolal vlnu reakcií, ktoré len potvrdzujú, že jeho charizma funguje aj v snehu a teplákoch. Na Instagrame sa podelil o obyčajný moment zo svojho dňa, úplne iný než ten, ktorý vídame na pódiu. A ako už býva u Paľa zvykom, aj tentoraz vyzeral skvele, čo mu jeho skalní fanúšikovia okamžite dali najavo.
Manuálna robota ako najlepší oddych
„Dovolím si preložiť „načančané“ fotky z koncertov realitou bežného života. Ja dnes pred chvíľou. Ja viem, že opakovaný fór nie je fórom, ale no a čo,“ napísal Paľo k fotografii, na ktorej sa objavuje v teplákoch, zimnej bunde a s lopatou v ruke.
Obyčajný moment dokázal podať s typickým humorom a jeho priatelia to hneď ocenili. Jaro Slávik pridal do komentárov odľahčenú poznámku „To si kde kúpil? Požičaj aspoň na fotenie, ak už nechceš prezradiť… Jano Ďurovčík zháňa.“
