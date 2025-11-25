Nečakaný pohľad na Paľa Haberu. Fanúšikovia ho takto často nevidia a musia uznať, že mu to sekne aj mimo pódia

Foto: Instagram (pavolhabera)

Frederika Lyžičiar
U fanúšikov opäť zabodoval.

Paľo Habera opäť raz ukázal, že svet reflektorov a realita bežných dní k sebe vôbec nemusia mať ďaleko.

Jeho najnovší príspevok na sociálnej sieti vyvolal vlnu reakcií, ktoré len potvrdzujú, že jeho charizma funguje aj v snehu a teplákoch. Na Instagrame sa podelil o obyčajný moment zo svojho dňa, úplne iný než ten, ktorý vídame na pódiu. A ako už býva u Paľa zvykom, aj tentoraz vyzeral skvele, čo mu jeho skalní fanúšikovia okamžite dali najavo.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Pavol Habera (@pavolhabera)

Manuálna robota ako najlepší oddych

„Dovolím si preložiť „načančané“ fotky z koncertov realitou bežného života. Ja dnes pred chvíľou. Ja viem, že opakovaný fór nie je fórom, ale no a čo,“ napísal Paľo k fotografii, na ktorej sa objavuje v teplákoch, zimnej bunde a s lopatou v ruke.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Pavol Habera (@pavolhabera)


Obyčajný moment dokázal podať s typickým humorom a jeho priatelia to hneď ocenili. Jaro Slávik pridal do komentárov odľahčenú poznámku „To si kde kúpil? Požičaj aspoň na fotenie, ak už nechceš prezradiť… Jano Ďurovčík zháňa.“

Reakcie fanúšikov, ktoré nešetrili humorom ani komplimentmi

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac