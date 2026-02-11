Olympijský hokejový turnaj sme otvorili víťazstvom: Slováci predviedli fantastický výkon a porazili Fínsko 4:1

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Zimné olympijské hry 2026
Slovenskí hokejisti začali olympiádu víťazne.

Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili nad Fínskom 4:1 vo svojom úvodnom zápase na ZOH v Miláne. Dva góly strelil Juraj Slafkovský, jeden pridali Dalibor Dvorský a Adam Ružička.

Pre Slovákov to bolo historicky prvé víťazstvo nad Fínskom na ZOH. Slováci aj Fíni nastúpia na ďalší zápas v piatok od 12.10. Slovenských reprezentantov čaká duel proti domácemu Taliansku, Fínov derby proti Švédsku.

Viac z témy Zimné olympijské hry 2026:
1.
Skvelý vstup do olympiády: Slafkovský potrestal chybu Fínov, Slovensko vedie po prvej tretine na ZOH v Miláne 1:0
2.
Ľudia vyčítajú olympioničke, že sa správa nadradene ako diva. Získala zlato a prepísala tabuľku rekordov
3.
Slovenské fabriky zatvárajú, poľská značka zarába. Našich olympionikov neoblieka domáca firma
Zobraziť všetky články (28)
ZOH v Miláne, B-skupina
SLOVENSKO – Fínsko 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Góly: 8. Slafkovský, 48. Dvorský (Gernát, Liška), 51. Slafkovský (Nemec, Dvorský), 58. Ružička (Tatar, Slafkovský) – 25. Tolvanen (Armia, Lehkonen). Rozhodcovia: Furlatt (Kan.), MacFarlane – Daisy (obaja USA), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0
Slovensko: Hlavaj – Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Ivna – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, Pospíšil, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Liška – Okuliar, Sukeľ, Takáč – Cingel
Fínsko: Saros – Lindell, Heiskanen, Ristolainen, Mikkola, Määtä, Jokiharju, Lehtonen – Rantanen, Hintz, Granlund – Aho, Lehkonen, Teräväinen – Lundell, Luostarinen, Kakko – Tolvanen, Armia, Haula – Kiviranta

Úvod patril Slovákom, Hlavaj držal náskok

Slováci mali odvážny štart a v úvodných minútach sa viackrát dostali k strelám. Fíni odpovedali sľubnou šancou Kakka, ktorú zneškodnil pohotový Hlavaj. Slováci išli do vedenia v 8. minúte. Obranca Lehtonen, ktorého napádal Tatar, spravil pod tlakom chybu a puk poslal iba Slafkovskému. Ten sa efektne vyhol Hintzovi a blafákom do forhendu prekonal Sarosa – 1:0.

Fíni boli ofenzívne aktívni, no defenzíva Slovákov na čele s Hlavajom zvládla aj oslabenie po vylúčení Tatara v 14. minúte. V 18. minúte bol blízko k vyrovnaniu Rantanen, no v kľúčovom momente zasiahol útočník Cingel. Fíni prestrieľali súpera v 1. tretine pomerom 18:5.

Fínsky tlak priniesol vyrovnanie

Slovenskí reprezentanti začali druhú tretinu presilovkou po vylúčení Armiu. V nej sa dostali k niekoľkým strelám z väčšej vzdialenosti, ale bez výraznejšej šance. V 23. minúte dostal Sukeľ menší trest za držanie a jeho spoluhráči následne čelili výraznému tlaku severanov.

Hlavaj si však udržal čisté konto aj po šanciach Rantanena, Aha i Granlunda. Ich tlak však pokračoval a Armia prihrávkou spomedzi kruhov našiel nepokrytého Tolvanena, ktorý dve sekundy po presilovke vyrovnal – 1:1. Naďalej sa viac hralo pred Hlavajom, ktorý musel byť v strehu.

Foto: SITA/AP

V 30. minúte mohol Slafkovský vrátiť Slovákom náskok, ale Saros zmaril jeho strelu. Stovky slovenských fanúšikov na tribúnach zatlieskali v 32. minúte Hlavajovi, ktorý efektným „semaforom“ chytil strelu Mikkolu. Slováci dodržiavali hernú disciplínu, dávali si pozor na vylúčenia a po dvoch tretinách držali nádejný stav.

Rozhodnutie v tretej tretine

V úvode tretej tretiny mali oba tímy niekoľko šancí. V slovenskej bránke sa opäť vyznamenal Hlavaj, keď pohotovým zákrokom pravým betónom zmaril šancu Hintza. V 48. minúte sa po vyhranom buly v útočnom pásme dostal k strele Gernát, Dvorský zvládol súboj pred bránkou a zblízka prestrelil Sarosa – 2:1.

O dve minúty poslal Heiskanen puk mimo hracej plochy, dostal menší trest za zdržovanie a Slováci využili presilovku. Slafkovský sa v nej dostal k strele spoza hráča, na ktorú Saros nedosiahol – 3:1. Fíni sa v 57. minúte dostali k hre bez brankára. Počas nej sa Slováci dostali do protiútoku, v ktorom by mal Slafkovský šancu na hetrik, no prišiel o hokejku a v skrumáži pred bránkou napokon uzavrel skóre Ružička.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac