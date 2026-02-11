Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa

Ilustračná foto: TASR/Slavomír Gregorík

Nina Malovcová
Obchodné reťazce
Zákazníci nechávajú plné košíky a odchádzajú, predavačka Mirka hovorí, čo sa deje za pokladnicou.

Samoobslužné pokladnice v posledných týždňoch opäť vyvolávajú silné reakcie. Na sociálnych sieťach pribúdajú výzvy na ich bojkot, emotívne príspevky aj ironické poznámky. Časť zákazníkov tvrdí, že odmieta „robiť prácu za zamestnancov“, iní ich považujú za rýchly a pohodlný spôsob, ako vybaviť menší nákup bez čakania v rade.

Z technickej novinky, ktorá mala pôvodne predstavovať alternatívu, sa postupne stal bežný štandard a prirodzená súčasť nakupovania. Diskusia sa tak posunula k praktickým otázkam. Ľuďom najčastejšie prekáža, že si musia tovar skenovať sami, riešiť technické hlásenia či čakať na zásah personálu pri každej nezrovnalosti. Iní, naopak, oceňujú, že si nákup vybavia rýchlejšie a bez zdĺhavého státia v rade.

Pribúdajú vyhrotené situácie

Napätie sa pritom neodohráva iba v komentároch pod príspevkami na sociálnych sieťach. Nedávno sme vás informovali o prípade muža, ktorý po tom, ako narazil na zatvorené klasické pokladnice, nechal plný košík v predajni a odišiel. Časť používateľov jeho krok podporila, iní ho kritizovali. Podobné situácie sa opakovane objavujú aj vo facebookových skupinách, kde ľudia opisujú prípady, keď zákazníci ponechali plný košík priamo v predajni len preto, že nebola otvorená žiadna klasická pokladnica.

Pozornosť vzbudil aj incident, pri ktorom si zákazníčka pri samoobslužnej pokladnici odmietala sama nablokovať väčší nákup a čakala na zásah personálu. Situáciu napokon vyriešil iný zákazník, ktorý jej tovar nablokoval. Aj tieto príklady ukazujú, že téma platenia sa pre časť verejnosti stala citlivou otázkou.

Medzi zákazníkom a systémom stojí človek

Incidenty, ktoré sa rozoberajú na internete, majú konkrétny dosah aj na chod predajní. Denne sa tam stretávajú rozdielne očakávania aj nálady zákazníkov. Niektorí sa samoobslužným pokladniciam vyhýbajú za každú cenu, iní ich vyhľadávajú cielene.

Zamestnanci predajní sa tak často ocitajú medzi technológiou a nespokojnosťou ľudí. Práve pracovníci musia reagovať na výčitky, vysvetľovať možnosti výberu, riešiť technické komplikácie, ktoré sa pri samoobslužnom systéme objavujú a tiež vykladať nákupné košíky, ktoré nahnevaní zákazníci na znak bojkotu ponechajú v predajni.

Ilustračná foto: Kaufland

Rozhodli sme sa preto priniesť pohľad zvnútra. Mirka pracuje v predajni Kaufland na juhu Slovenska takmer šesť rokov a pamätá si obdobie, keď samoobslužné pokladnice ešte neboli súčasťou predajní. V rozhovore hovorí o tom, ako zmeny vníma ona, či aj na svojom pracovisku cíti náznaky bojkotu a s akými reakciami zákazníkov sa stretáva.

Témou posledných dní sú samoobslužné pokladnice. Vidíte v práci aj vy akýsi bojkot?

Áno, žiaľ, aj u nás je vidieť, že ľudia idú s davom. Niektorým to nevadí, iní, naopak, chcú za každú cenu platiť iba pri „normálnych“ pokladniciach.

Ako sa dnes správajú ľudia v obchode? Sú zákazníci nepríjemní?

