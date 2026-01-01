Odhalilo sa, aký vysoký bol plat princa Williama v roku 2025. Číslo prezradila výročná správa

Úloha princa Williama je spojená so správou vojvodstva Cornwall. Výročná správa odhalila, koľko za uplynulý rok zarobil.
Nemá klasický plat
Ako približuje portál People, William dostal za druhý rok svojho pôsobenia ako vojvoda z majetku vojvodstva 30 miliónov dolárov, čo je v prepočte cez 25 miliónov eur. Úlohou týchto financií je pokrytie charitatívnych a súkromných výdavkov Williama, Kate Middleton aj ich detí.
William sa stal hlavou panstva po tom, ako sa jeho otec stal kráľom. Z tohto príjmu má údajne odvádzať aj daň.
