V Británii oznámili úmrtie kráľa Karola III.: Ľuďom spôsobili „infarkt“, nakoniec bolo všetko inak

Roland Brožkovič
TASR
Kráľovská rodina
Stalo sa to pre „počítačovú chybu“ v štúdiu rádia.

Britská rozhlasová stanica Radio Caroline sa v stredu ospravedlnila „za akékoľvek spôsobené rozrušenie“, pretože v utorok omylom oznámila úmrtie kráľa Karola III. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Stalo sa to popoludní pre „počítačovú chybu“ v štúdiu v meste Maldon v grófstve Essex. Chyba aktivovala procedúru, ktorú podľa manažéra rádia „držia v pohotovosti všetky stanice v Spojenom kráľovstve, hoci dúfajú, že nebude potrebná“. „Rádio Caroline potom podľa potreby stíchlo, čo nás upozornilo na obnovenie programu a ospravedlnenie v éteri,“ uviedol na Facebooku.

Dúfajú, že tu bude ešte mnoho rokov

„(Rádio) Caroline s potešením odvysielalo vianočný odkaz Jej Veličenstva kráľovnej a teraz aj kráľa a dúfame, že to budeme robiť ešte mnoho rokov,“ povedal s odkazom na tradičný vianočný odkaz panovníka národu. V príspevku neuviedol, ako dlho trvalo, kým sa prišlo na chybu. Tlačová agentúra Press Association informovala, že v stredu popoludní nebolo na webovej stránke stanice k dispozícii prehrávanie utorkového vysielania medzi 13.58 h a 17.00 h.

Rádio Caroline vzniklo ako pirátska stanica na lodiach pri britskom pobreží v roku 1964 pre obmedzené vysielanie populárnej hudby v monopolnej verejnoprávnej BBC. Dnes vysiela cez internet, DAB aj na stredných vlnách ako nostalgická hudobná stanica.

