Odborník na financie nám prezradil, čo si myslí o nákupe na splátky či úveroch: Môžu vám narobiť problémy

Mnohí radi hovoria, že Vianoce by mali byť hlavne sviatkom pokoja a času stráveného s rodinou. Neraz sa ale menia na zhon, stres a nákupy drahých darčekov. V situácii, v akej po konsolidáciách žije nejedna rodina, ale na darčeky nevychádzajú financie a ľudia sa uchyľujú k pôžičkám. Odborník na financie vysvetľuje, aké kroky by bolo najrozumnejšie podniknúť.
Slováci neraz podliehajú nákupnej horúčke
„Obdobie Vianoc býva v mnohých slovenských domácnostiach spojené s nákupnou horúčkou. Aj keď ceny už nerastú tak dramaticky ako v predchádzajúcich rokoch, väčšina obyvateľov stále pociťuje dôsledky zdražovania potravín, služieb a energií. Aj z tohto dôvodu vnímame, že obyvatelia Slovenska pristupujú k Vianociam ako k sviatkom štedrosti o niečo zodpovednejšie,“ vysvetľuje odborník na financie Ing. Martin Šuba.
„Z mojej nedávnej ankety na sociálnych sieťach sme zistili, že viac ako polovica ľudí plánuje minúť na darčeky sumu v rozmedzí 100 až 300 eur. Stretávam sa s tým, že ľudia premýšľajú o nákupoch dopredu, využívajú rôzne zľavy a vyhýbajú sa impulzívnym nákupom na splátky. Práve nákupy na splátky, využívanie kreditných kariet či povolených prečerpaní vedie k finančným problémom, ktoré sa s nami môžu ťahať nielen ďalší rok,“ dozvedáme sa.
Na Vianoce je lepšie pripravovať sa vopred
Ing. Šuba jednoznačne neodporúča drahé spotrebné úvery s vysokou úrokovou sadzbou napríklad v prípade, ak chcete kúpiť dovolenku na budúci rok. Je totiž potrebné myslieť na to, že tým sa dovolenka predraží, aj keď ju kúpite v predstihu so zľavou. Ak sa napríklad v blízkej budúcnosti chystáte zadovážiť si vlastné bývanie, existujúce úvery spôsobia, že hypotéka, ktorú by ste mohli od banky dostať, bude nižšia.
Zdôrazňuje, že ak chceme obdarovať svojich blízkych, ideálne je pripravovať sa na Vianoce priebežne počas roka a neminúť na darčeky naraz celú svoju výplatu, resp. v horšom prípade si na darčeky požičiavať financie. Stačí si mesačne odkladať hoc len 20 či 50 eur, aby ste našetrili potrebnú sumu.
„Určite je vhodné si stanoviť pred Vianocami maximálny rozpočet, nielen na darčeky, ale aj na celkové výdavky vrátane jedla či iných potrieb. Treba si hlavne uvedomiť, že Vianoce nemajú byť o drahých darčekoch, ale aj malá drobnosť či spoločne strávený čas vie potešiť,“ dodáva odborník na financie na záver.
Ak sa chcete z finančného sveta dozvedieť viac, Ing. Martin Šuba nám v minulosti tiež prezradil, ako môžete investovať, ak vám na konci mesiaca ostáva len 20 eur, ako vníma konsolidáciu a akú by ste mali mať finančnú rezervu. Vieme tiež, na aké chyby si treba dať pozor pri hypotéke a ako je to s platbou kartou vs. v hotovosti.
