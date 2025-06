Ak si chcete zobrať hypotéku, na tieto chyby si dajte veľký pozor: Odborník na financie prezradil, kedy je vhodný čas

Ak aj vy uvažujete nad hypotékou, nemali by ste tento krok podnikať bez toho, aby ste si najprv urobili poriadny prieskum. Aj Slováci sa totiž dopúšťajú chýb, ktoré im následne zbytočne komplikujú život. Odborník na financie nám prezradil, aké prešľapy robíme najčastejšie a ako sa im vyvarovať.

Na úspory je potrebné začať myslieť čo najskôr

„Hypotéka je finančný nástroj, vďaka ktorému sa vieme dostať k vlastnému bývaniu a nemusíme roky čakať, kým si nasporíme väčšinu sumy na kúpu vysnívanej nehnuteľnosti. Najlepší čas na hypotéku je vtedy, keď už máme stabilnú prácu a pravidelný príjem alebo úspešné podnikanie s dobrými finančnými výsledkami. Ideálne je, ak máme aj nejaké vlastné úspory, pretože banky v dnešnej dobe poskytnú úver vo väčšine prípadov len na 80 % hodnoty nehnuteľnosti,“ vysvetlil nám odborník na financie Ing. Martin Šuba.

Dodáva, že sa v praxi často stretáva s mladými ľuďmi, ktorí by si radi vzali hypotéku na kúpu nehnuteľnosti, no nemajú vôbec žiadne úspory. Odporúča začať nad financiami uvažovať hneď, ako sa človek zamestná. Po tom, ako si užije prvú výplatu, by ste si časť z každej výplaty mali odkladať na prípadné neskoršie dofinancovanie hypotéky.

Na čo je potrebné myslieť vopred?

„Vieme pomôcť klientom dofinancovať chýbajúcich 20 % z hodnoty nehnuteľnosti aj spotrebným úverom, prípadne úverom zo Stavebnej sporiteľne. Klienti môžu dokonca dostať aj 100 % financovanie nehnuteľnosti založením inej, napríklad rodičovskej nehnuteľnosti. Takéto riešenia si ale vyžadujú dostatočne vysoký príjem. Navyše, v prípade spotrebného úveru hrozia klientom vysoké mesačné splátky, ktoré môžu značne zaťažiť rodinný rozpočet,“ dozvedáme sa.

Odborník vysvetľuje, že je tiež dôležité poriadne si premyslieť hypotéku, ak už máte viac ako 40 rokov a chcete mať čo najnižšie splátky. Na trhu je dnes niekoľko bánk, ktoré vedia poskytnúť splatnosť hypotéky aj do 70. roku veku klienta či dlhšie. V takomto prípade ale odporúča začať vhodným spôsobom investovať, aby klienti vedeli splatiť hypotéku skôr a nemuseli ju splácať aj v dôchodkovom veku.

Toto sú najčastejšie chyby

„Medzi najčastejšie chyby, s ktorými sa stretávam v procese riešenia hypotekárneho úveru, patria omeškania v splátkach či vysoké splátky existujúcich úverov, ale aj krátkodobý pracovný pomer, nedostatočná dĺžka podnikania alebo práca na dohodu. Taktiež práceneschopnosť či rodičovská dovolenka v čase žiadania o úver, či rizikové transakcie na účtoch klientov ako napríklad hazardné hry platené z účtu klienta,“ popisuje Ing. Šuba.

Ak uvažujete nad hypotékou, odporúča zamyslieť sa nad tým, aké sú vaše príjmy a výdavky a urobiť si v nich detailný prehľad. Je vhodné napríklad na mesiac vyskúšať, ako by ste hospodárili, ak by súčasťou vašich výdavkov bola už aj hypotéka. Konzultácie odborníka na financie je ideálne vyhľadať aspoň rok predtým, ako sa do vybavovania hypotéky reálne pustíte.