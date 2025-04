Nie je jedno, či platíte kartou alebo v hotovosti: Odborník na financie prezradil, ako vidí budúcnosť transakčnej dane

Keď 1. apríla vstúpila do platnosti transakčná daň, mnohí do posledného momentu dúfali, že to naozaj bude len prvoaprílový žart. Žiaľ, je to slovenská realita a podnikatelia na ňu reagujú rôznymi spôsobmi. Toto si o transakčnej dani myslí odborník na financie.

Doplatia na to bežní spotrebitelia

„Transakčná daň, ktorú má v Európskej únii zavedenú okrem nás len Maďarsko, je podľa môjho názoru škodlivý element, ktorý v čase zavádzania ciel vo svete, rastúcej inflácie u nás a možnej prichádzajúcej recesie, môže slovenskej ekonomike skôr uškodiť ako pomôcť,“ myslí si Ing. Martin Šuba.

Verí, že je to zbytočná záťaž nielen pre samotných podnikateľov, ale aj pre banky, ktoré museli investovať do úpravy systémov. Zvýšené náklady sa s istotou odrazia aj na cenách ponúkaných služieb a tovarov. Najviac pritom na to doplatia bežní spotrebitelia.

Aká je budúcnosť transakčnej dane?

„Budúcnosť transakčnej dane je otázna, pretože nepodporuje ekonomický rast a jej prínos z pohľadu príjmov štátneho rozpočtu nemusí byť taký, ako sa očakáva. Je to tak aj preto, lebo v praxi vidíme, že veľa podnikateľov sa snaží svoje príjmy či výdavky rôznym spôsobom optimalizovať, aby dosah na ich fungovanie bol čo najmenší,“ vysvetľuje odborník.

Dodáva, že vo svete sa hotovosť vo všeobecnosti používa čoraz menej. Slovensko však robí kroky opačným smerom a je možné, že u nás opäť nastane doba platenia v hotovosti. Už teraz sa na sociálnych sieťach objavujú výzvy, v ktorých sa podnikatelia snažia zákazníkov motivovať k tomu, aby platili hotovosťou.