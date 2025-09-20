Vieme, akú potrebujete finančnú rezervu, bez nej môžete mať problém: Odborník prezradil, v čom vidí problém ďalšej konsolidácie

Zdražovanie potravín, vyššie dane, transakčná daň či rušenie sviatkov. Pre mnohých Slovákov je tento rok poriadne náročný a zdá sa, že útrapy nemajú konca-kraja. Odborníka na financie sme sa pýtali, ako hodnotí predchádzajúcu konsolidáciu, čo si myslí o ďalšej a ako sa môžu ľudia pripraviť.
Posledná konsolidácia výsledky nepriniesla
Ing. Martin Šuba hneď na úvod zhodnotil, že posledná konsolidácia, žiaľ, nepriniesla želané výsledky. Ak by ich priniesla, nebola by potrebná taká rozsiahla konsolidácia v nasledujúcom roku. „Základný problém je v tom, že vláda aj pri snahe naplniť štátnu kasu z vyšších daní či odvodov nepristúpila k šetreniu na fungovaní štátu a úsporách vo výdavkoch Sociálnej poisťovne,“ myslí si odborník.
Pokiaľ ide o ďalší konsolidačný balíček, obáva sa, že bude mať negatívny vplyv na hospodársky rast Slovenska. Ten sa opäť spomalí a pravdepodobne sa ocitne v recesii. „Živnostníci môžu vplyvom nových opatrení rušiť živnosti, firmy začať prepúšťať a ľudia obmedziť výdavky, čo bude mať v konečnom dôsledku za následok nižšie príjmy do štátneho rozpočtu,“ vysvetlil Ing. Šuba.
Ako sa pripraviť?
Zaujímalo nás tiež, ako sa ľudia môžu na ďalšiu konsolidáciu pripraviť. „V rodinách, ktoré už teraz cítia tlak na svoj mesačný rozpočet, by som sa pozrel na výdavky a skúsil sa sústrediť na tvorbu finančnej rezervy. V prípade, že by niektorý z členov domácnosti prišiel o prácu, aby si vedeli vytvorenou rezervou, ktorá by mala byť aspoň vo výške 6 mesačných príjmov, pokryť svoje bežné účty a potreby,“ dozvedáme sa.
Ilustračná foto: Pexels
Odborník na financie upozorňuje, že je to dôležité aj vzhľadom na to, že jedným z opatrení konsolidácie je zníženie dávky v nezamestnanosti. Odporúča tiež nemať dlhodobo financie takpovediac doma pod vankúšom alebo na bežnom sporiacom účte. Ideálne je podľa Ing. Šubu skúsiť ich rozumne investovať, aby vplyvom inflácie nestrácali svoju hodnotu.
