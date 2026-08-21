Obrovský reťazec zrušil 5 000 pracovných miest a zatvorí 100 predajní. Problémy mu robí aj Lidl

Známy tradičný britský reťazec Morrisons čelí na trhu vo Veľkej Británii náročnej situácii. V uplynulom období nakopil veľké straty, masívne rušil pracovné miesta a zatvárať by mal zhruba stovku predajní. Ako z dostupných správ vyplýva, zákazníkov mu uberajú aj čoraz populárnejšie diskonty ako Lidl či Aldi.
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O aktuálnom stave informovali médiá ako The Yorkshire Post či Yahoo Finance.
Podľa najnovších finančných výkazov spoločnosti klesol v uplynulom účtovnom období priemerný mesačný počet zamestnancov zo 101 144 na 96 232. Naprieč celou firmou teda Morrisons škrtol takmer 5 000 pracovných miest.
Zháňanie kapitálu a optimalizácia
Ako špecifikoval hovorca spoločnosti, väčšina zo zrušených pracovných miest vyplývala z prirodzených odchodov zamestnancov, ktoré reťazec znovu neobsadzoval. Úbytok pracovníkov zaznamenali hlavne v kamenných predajniach. Podľa ďalších informácií by už výraznejšie prepúšťanie nasledovať nemalo.
Morrisons zároveň škrtol donáškovú službu novín a viaceré manažérske pozície.
Populárny reťazec sa na britskom trhu v súčasnosti usiluje o získanie svojej trhovej pozície, ktorú mu medzičasom vyfúkol nemecký diskont Lidl. Výrazný tlak plynie aj od ďalšieho podobného obchodníka – Aldi. Takéto koncepty si na európskom trhu získali veľkú popularitu a množstvo spotrebiteľov dnes preferuje kompaktné a cenovo výhodné predajne.
Spoločnosť navyše vykázala ročnú stratu pred zdanením vo výške 629 miliónov libier a po započítaní odpisov majetku a dopadov kybernetického útoku vzrástla celková strata pred zdanením až na 926 miliónov libier. Čistý dlh materskej spoločnosti vzrástol zo 7,07 miliardy libier na 7,52 miliardy libier.
Morrisons v súčasnosti robí kroky, ktoré by mali zmierniť negatívne hospodárske výsledky a zároveň poskytnúť reťazcu priestor na ďalší trhový rast. Ako uvádzajú britské médiá, prehodnocuje sa portfólio nehnuteľností, už v máji bolo ohlásené zatvorenie približne stovky malých samoobslužných predajní a spoločnosť tiež automatizuje množstvo procesov a zavádza umelú inteligenciu.
Tvrdý boj o zákazníka
Aj tieto správy ukazujú, že britský maloobchodný trh čaká tvrdý boj o zákazníkov. V posledných týždňoch čo-to naznačil aj trhový líder z Tesca, ktorý síce žiadne oficiálne vyhlásenia nepriniesol, no v Európe sa začal skloňovať jeho odchod z oblasti strednej Európy.
Predaj obchodných aktivít na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku by mohol Britom priniesť nový kapitál, vďaka ktorému by dokázali zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na primárnom domácom trhu. S ohľadom na aktuálne dianie dáva takýto krok čoraz väčší zmysel.
Tesco si už podľa niektorých zdrojov najalo dve investičné banky, ktoré rozbiehajú celý proces a potenciálnym záujemcom predstavujú podrobnejšie materiály. Odchod veľkého reťazca zo Slovenska sa síce neskloňuje prvýkrát, no okolnosti, zmeny spotrebiteľského správania a súčasné dianie dodávajú takýmto správam logiku. Navyše, kým ešte pred pár rokmi sa nemusel nájsť vhodný adept na kúpu, dnes je situácia iná.
Najčastejšie sa spomína portugalská skupina Jerónimo Martins, ktorá chce s Biedronkou rýchlo preraziť na slovenskom trhu, a akvizícia obchodných aktivít Tesca by jej mohla pomôcť nielen u nás, ale aj v susednej Českej republike.
Podľa dostupných informácií totiž Tesco neplánuje predať všetky svoje stredoeurópske aktivity jednému záujemcovi. Český a slovenský biznis má byť ponúknutý ako jeden balík, zatiaľ čo maďarské predajne majú byť predmetom samostatného predaja. Česká a slovenská sieť má spolu 363 predajní. V Maďarsku Tesco prevádzkuje ďalších 198 obchodov.
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