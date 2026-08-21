Obrovský reťazec zrušil 5 000 pracovných miest a zatvorí 100 predajní. Problémy mu robí aj Lidl

Interiér predajne Morrisons

Foto: Morrisons Press Release

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Veľký potravinový reťazec kopí straty a prehráva v boji o zákazníka, na trhu čelí aj značnému tlaku úspešných diskontov.

Známy tradičný britský reťazec Morrisons čelí na trhu vo Veľkej Británii náročnej situácii. V uplynulom období nakopil veľké straty, masívne rušil pracovné miesta a zatvárať by mal zhruba stovku predajní. Ako z dostupných správ vyplýva, zákazníkov mu uberajú aj čoraz populárnejšie diskonty ako Lidl či Aldi.

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O aktuálnom stave informovali médiá ako The Yorkshire Post či Yahoo Finance.

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Podľa najnovších finančných výkazov spoločnosti klesol v uplynulom účtovnom období priemerný mesačný počet zamestnancov zo 101 144 na 96 232. Naprieč celou firmou teda Morrisons škrtol takmer 5 000 pracovných miest.

Zháňanie kapitálu a optimalizácia

Ako špecifikoval hovorca spoločnosti, väčšina zo zrušených pracovných miest vyplývala z prirodzených odchodov zamestnancov, ktoré reťazec znovu neobsadzoval. Úbytok pracovníkov zaznamenali hlavne v kamenných predajniach. Podľa ďalších informácií by už výraznejšie prepúšťanie nasledovať nemalo.

Morrisons zároveň škrtol donáškovú službu novín a viaceré manažérske pozície.

Populárny reťazec sa na britskom trhu v súčasnosti usiluje o získanie svojej trhovej pozície, ktorú mu medzičasom vyfúkol nemecký diskont Lidl. Výrazný tlak plynie aj od ďalšieho podobného obchodníka – Aldi. Takéto koncepty si na európskom trhu získali veľkú popularitu a množstvo spotrebiteľov dnes preferuje kompaktné a cenovo výhodné predajne.

Spoločnosť navyše vykázala ročnú stratu pred zdanením vo výške 629 miliónov libier a po započítaní odpisov majetku a dopadov kybernetického útoku vzrástla celková strata pred zdanením až na 926 miliónov libier. Čistý dlh materskej spoločnosti vzrástol zo 7,07 miliardy libier na 7,52 miliardy libier.

Predajňa Morrisons
Foto: Stevedresser, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Morrisons v súčasnosti robí kroky, ktoré by mali zmierniť negatívne hospodárske výsledky a zároveň poskytnúť reťazcu priestor na ďalší trhový rast. Ako uvádzajú britské médiá, prehodnocuje sa portfólio nehnuteľností, už v máji bolo ohlásené zatvorenie približne stovky malých samoobslužných predajní a spoločnosť tiež automatizuje množstvo procesov a zavádza umelú inteligenciu.

Tvrdý boj o zákazníka

Aj tieto správy ukazujú, že britský maloobchodný trh čaká tvrdý boj o zákazníkov. V posledných týždňoch čo-to naznačil aj trhový líder z Tesca, ktorý síce žiadne oficiálne vyhlásenia nepriniesol, no v Európe sa začal skloňovať jeho odchod z oblasti strednej Európy.

Predaj obchodných aktivít na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku by mohol Britom priniesť nový kapitál, vďaka ktorému by dokázali zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na primárnom domácom trhu. S ohľadom na aktuálne dianie dáva takýto krok čoraz väčší zmysel.

Tesco si už podľa niektorých zdrojov najalo dve investičné banky, ktoré rozbiehajú celý proces a potenciálnym záujemcom predstavujú podrobnejšie materiály. Odchod veľkého reťazca zo Slovenska sa síce neskloňuje prvýkrát, no okolnosti, zmeny spotrebiteľského správania a súčasné dianie dodávajú takýmto správam logiku. Navyše, kým ešte pred pár rokmi sa nemusel nájsť vhodný adept na kúpu, dnes je situácia iná.

Foto: TS Tesco

Najčastejšie sa spomína portugalská skupina Jerónimo Martins, ktorá chce s Biedronkou rýchlo preraziť na slovenskom trhu, a akvizícia obchodných aktivít Tesca by jej mohla pomôcť nielen u nás, ale aj v susednej Českej republike.

Podľa dostupných informácií totiž Tesco neplánuje predať všetky svoje stredoeurópske aktivity jednému záujemcovi. Český a slovenský biznis má byť ponúknutý ako jeden balík, zatiaľ čo maďarské predajne majú byť predmetom samostatného predaja. Česká a slovenská sieť má spolu 363 predajní. V Maďarsku Tesco prevádzkuje ďalších 198 obchodov.

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