Juraj Krúpa v 1 na 1: Sme vo vojne. Fico nainštaloval Eštoka ako ruskú membránu

Foto: Interez

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom relácie interezu bol tentoraz poslanec za SaS, Juraj Krúpa.

Ruské kamery na slovenských cestách, otázniky nad tým, kto ich vôbec preveroval, a popri tom miliardové výdavky na obranu štátu, ktorému stále chýbajú mnohé kľúčové schopnosti. Bezpečnosť Slovenska v posledných týždňoch otvára vážne otázky – nielen o tom, čo nakupujeme, ale najmä o tom, kto a ako kontroluje, čo sa do kritickej infraštruktúry štátu dostane. Toto boli hlavné témy rozhovoru 1 na 1 s Jurajom Krúpom.

Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že dve radarové kamery testované ministerstvom vnútra obsahovali ruské komponenty a v ostrej prevádzke mohli predstavovať bezpečnostné riziko. Rezort následne ukončil spoluprácu so spoločnosťou Soitron a avizoval personálnu zodpovednosť.

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Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zároveň tvrdí, že zariadenia neboli napojené na databázy s citlivými údajmi a k úniku dát nedošlo. Juraj Krúpa si myslí, že minister vnútra mal okamžite odstúpiť. Považuje to za strategickú zradu. Otázniky však nekončia pri vnútornej bezpečnosti.

Opozícia dlhodobo kritizuje aj spôsob, akým ministerstvo obrany pod vedením Roberta Kaliňáka nakupuje vojenskú techniku.

Poslanec SaS Juraj Krúpa upozorňuje najmä na priame zadania bez súťaže a problém posúdiť, či štát nakupuje za najvýhodnejších podmienok. A nad tým všetkým visí hrozba, ktorá denne mení vojnu za našimi hranicami – drony.

Samotný minister obrany priznal, že Slovensko bolo v budovaní protivzdušnej ochrany v „obrovskom omeškaní“. Rezort dnes hľadá riešenia protidronovej obrany vrátane možného využitia lietadiel L-39 Skyfox, no odborníci upozorňujú, že potrebná je kombinácia viacerých systémov.

V rozhovore prišla reč aj na spoluprácu dnešnej opozície a na otázku, či by po budúcoročných voľbách vôbec dokázala spoločne vládnuť. Juraj Krúpa pripúšťa, že prípadný vznik novej vlády by si od všetkých strán vyžiadal tvrdé kompromisy.

Platí to aj pre SaS a KDH, ktoré rozdeľujú nielen zásadné eticko-kultúrne otázky, ale aj rozdielne predstavy o fungovaní polície či justície. Napriek týmto sporom je Krúpa presvedčený, že dohodu nájsť dokážu.

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