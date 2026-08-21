„Chcú veriť, že spolu vymetáme bary“: Josh Radnor odhalil, aký je skutočný vzťah hercov po skončení seriálu

Ako som spoznal vašu matku

Foto: MovieStillsDB

Dana Kleinová
Herci z Ako som spoznal vašu mamu si v skutočnosti vôbec nie sú takí blízki ako ich postavy v seriáli.

Existujú seriály, v ktorých sa priateľstvá zdajú tak blízke, že sa divákom ľahko uverí, že to takto funguje aj v skutočnosti. Dokonalým príkladom sú legendárni Priatelia, ktorí dodnes potešia fanúšikov spoločnou fotkou a nájdu si príležitosť ako s láskou spomínať na spoločné časy. Takýto vzťah však nie je pravidlom.

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Dôkazom je seriál, ktorý diváci celé dekády porovnávajú práve s Priateľmi a dohadujú sa, ktorý z nich je lepší. S deviatimi sériami a takmer desaťročím na obrazovkách je celkom prirodzené predpokladať, že Josh Radnor si bol blízky so svojimi kolegami Neilom Patrickom Harrisom, Jasonom Segelom, Alyson Hannigan a Cobie Smulders, vzhľadom na množstvo času, ktorý spolu strávili na pľaci.

Po toľkých rokoch práce a trávenia väčšiny dňa spolu bolo takmer až nevyhnutné, že si k sebe našli cestu. Herci zo seriálu Ako som spoznal vašu mamu (How I Met Your Mother) boli navyše známi tým, že na pľaci pôsobili mimoriadne priateľsky, pričom si ich zákulisnú súdržnosť mnohí fanúšikovia všimli aj v rôznych vystrihnutých scénach a pokazených záberoch. Čo sa však zdalo ako silné puto, neobstálo v skúške času.

Po skončení seriálu sa odcudzili

Josh Radnor, ktorý stvárnil Teda, nedávno prezradil, že za tých 12 rokov, čo zhasli kamery, sa všetci prirodzene odcudzili. Keď v nedávnom rozhovore v podcaste Half The Picture s Billym Barnellom hovoril o tom, v akom stave sú dnes ich vzťahy, prirovnal ich dynamiku k vysokoškolskému priateľstvu: „Je to ako na výške, kde spolu strávite veľmi intenzívne obdobie a… neviete si predstaviť, že by ste sa nevídali každý deň, pretože ste sa vídali denne tak strašne dlho. A potom sa to skrátka rozpadne, vy idete ďalej a žijete svoj vlastný život.“

Ako som spoznal vašu mamu
Záber zo seriálu Ako som spoznal vašu mamu. Foto: MovieStillsDB

„Ľudia naozaj chcú veriť tomu, že ja, Neil a Jason spolu v New Yorku vymetáme bary,“ pokračoval herec. Takto totiž boli diváci zvyknutí vidieť Teda, Marshalla a Barneyho na obrazovkách. „Naozaj tomu chcú veriť.“

Kedy ich naposledy videl

Radnor zároveň prezradil viac o interakciách, ktoré mal s hercami za posledné roky. Spomenul, že Neila Patricka Harrisa a Cobie Smulders pozval do svojho podcastu, zatiaľ čo s Jasonom Segelom si občas napíšu správu, keď si pošlú „niečo vtipné“. Čo sa týka Alyson Hannigan, ktorú diváci spoznali ako Lily, Radnor dodal, že ju nevidel od svojej svadby s Jordanou Jacobs v roku 2024.

„Herectvo je ako množstvo milostných románikov, ktoré prežijete a potom idete ďalej,“ dodal predstaviteľ Teda.

How I Met Your Mother
Foto: MovieStillsDB

Nie je to pritom prvýkrát za posledné mesiace, čo Radnor spomínal na nakrúcanie tohto seriálu. 52-ročný herec nedávno uviedol na pravú mieru aj odlišné prístupy k seriálu, ktoré mal on a Harris, ktorý stvárnil Barneyho.

Myslel si, že sa na neho hnevá

Keď v Radnorovom spomienkovom podcaste How We Made Your Mother preberali svoj pracovný vzťah, Harris prezradil, že mal často pocit, že jeho výkon Radnora otravoval. Jeho kolega sa zdal prekvapený a hneď chcel vedieť viac.

„Nie je to tak, že by som to v sebe nemal vyriešené alebo niečo podobné,“ povedal Harris a pokračoval: „Pamätám si, ako sme stávali pri občerstvení a ty si si osobne rozumel skôr s Jasonom. My sme si síce povedali čau a tak, ale mám pocit, že pri nakrúcaní sme akoby robili dva odlišné seriály.“

Barney a Ted
Foto: MovieStillsDB

Dodal: „Pamätám si, ako som si často hovoril: ‚Hnevá sa na mňa Josh? Robím niečo, čím ho štvem?‘“

Radnor sa potom ospravedlnil, ak sa kvôli nemu Harris niekedy cítil nepríjemne, a poznamenal, že v tom čase sa sám vyrovnával s čerstvo nadobudnutou slávou. „Bol to môj štvrtý pilotný diel. Nebol som slávny človek a myslím si, že som oveľa ťažšie zvládal stratu anonymity a to, že som bol stredobodom celého seriálu,“ povedal a dodal: „Nevedel som, ako to spracovať nejakým zdravým spôsobom – okrem toho, že som si to celé tak trochu držal od tela.“

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