Predpoveď na zimu 2026/2027: Meteorológovia varujú pred silným El Niño, môže priniesť extrémy

Čistenie auta v zime

Ilustračná foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
Kombinácia rekordne silného fenoménu El Niño a novej oceánskej anomálie prinesie počas nadchádzajúcej zimy výrazné zmeny v počasí na severnej pologuli.

Formujúci sa fenomén El Niño v Tichom oceáne môže dosiahnuť historicky najvyššiu intenzitu a v kombinácii s ďalšími faktormi ovplyvní počasie počas zimy 2026/2027 v Severnej Amerike aj v Európe.

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Informoval o tom portál ua.news s odvolaním sa na meteorologické predpovede. K tomuto javu sa pridáva aj nová oceánska anomália známa ako pozitívny dipól Indického oceánu (IOD).

Odborníci zatiaľ úplne nerozumejú mechanizmom, akými El Niño a polárny vír navzájom pôsobia. Známe však je, že El Niño môže na konci zimy oslabiť polárny vír, čo by vytvorilo podmienky na preniknutie chladného arktického vzduchu do stredných a východných oblastí Spojených štátov amerických.

El Niño predstavuje rozsiahle otepľovanie povrchových vôd v rovníkovej oblasti Pacifiku. Podľa údajov, na ktoré sa odvoláva web Severe Weather Europe, sa pod hladinou oceánu formuje silná teplá anomália, ktorá môže prekročiť normál o viac ako osem stupňov Celzia. Jav IOD naopak vytvára teplotnú nerovnováhu v Indickom oceáne, pričom západná časť sa otepľuje a východná ochladzuje. Tieto dva systémy sa navzájom prepájajú a spoločne ovplyvňujú dýzové prúdenie nad severnou pologuľou.

Dopady na počasie v Európe

Predpovedať vplyv týchto javov na európsky kontinent je náročné, keďže naň nepôsobia priamo. Zimné modely však naznačujú vytvorenie oblasti vysokého tlaku nad južnou Európou a nízkeho tlaku nad jej severnou a severozápadnou časťou. Tento stav podporí silné západné prúdenie z Atlantiku. V dôsledku toho sa v období od decembra do februára očakávajú prevažne nadpriemerné teploty a zvýšené množstvo zrážok.

Polarny vír
Ilustračná foto: pxhere

Určité scenáre nevylučujú ani prienik chladnejších vzduchových hmôt zo severu, najmä do západnej a severozápadnej Európy. Výraznejšie snehové zrážky by sa mali sústrediť predovšetkým na sever, severovýchod a do centrálnych horských oblastí kontinentu.

Severnú Ameriku čakajú teplotné extrémy

V Spojených štátoch môže extrémne silný El Niño spôsobiť prevrátený teplotný vzorec. Ako uviedol meteorológ Jonathan Erdman pre portál yahoo.com, severné štáty a Kanada zažijú teplejšiu zimu, zatiaľ čo juh krajiny bude čeliť vlhkejšiemu a chladnejšiemu počasiu. Na juhu USA, vrátane Floridy, sa očakáva nadpriemerné množstvo zrážok a zvýšené riziko vzniku tornád.

V prípade prieniku studeného vzduchu hrozí v južných oblastiach a na juhovýchode USA zvýšené nebezpečenstvo sneženia a poľadovice. Odborník na polárny vír z Massachusettského technologického inštitútu Judah Cohen upozornil, že El Niño môže na konci zimy oslabiť polárny vír. To by vytvorilo podmienky pre preniknutie arktického vzduchu do stredných a východných oblastí Spojených štátov.

Ľudia si v meste vychutnávajú sneh.
Ilustračná foto: Pexels

Čo z toho vyplýva pre Slovensko

Pre Slovensko to zatiaľ neznamená, že nás určite čaká tuhá zima. Ani oslabený polárny vír totiž automaticky neprinesie mrazy do každej časti Európy. Zvyšuje však pravdepodobnosť, že sa počas zimy objavia výraznejšie vpády studeného arktického vzduchu. Tie môžu priniesť chladnejšie obdobia, viac sneženia aj väčšie výkyvy počasia.

O tom, ako bude zima napokon vyzerať, rozhodnú udalosti v atmosfére počas nasledujúcich mesiacov. Meteorológovia preto budú vývoj polárneho víru, El Niño aj stav arktického ľadu naďalej podrobne sledovať.

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