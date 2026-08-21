Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso

Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa

Vincenzo Peruggia v roku 1909 a Mona Lisa. Foto: Unknown author / Public domain/Leonardo da Vinci / Public domain

Matej Mensatoris
TASR
Mona Lisa
Krádež slávneho obrazu Mona Lisa v tom čase otriasla celým svetom.

Jej úsmev je záhadný, tajomný a chodia ho obdivovať milióny ľudí z celého sveta. Obraz Mona Lisa zobrazujúci Lisu Gherardiniovú, manželku florentského obchodníka Francesca di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, od renesančného umelca Leonarda da Vinci je asi najznámejším obrazom sveta. Majster ho namaľoval počiatkom 16. storočia a až do dnešnej doby toho zažil skutočne veľa. Jednou z veľkých kapitol dejín tohto obrazu bola aj krádež v roku 1911.

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Osudný 21. august 1911

Bola nedeľa 20. augusta 1911. Do múzea Louvre prúdili návštevníci tak, ako to bolo obvyklé. Medzi nimi bol aj 29-ročný taliansky maliar a remeselník Vincenzo Peruggia. Na rozdiel od ostatných návštevníkov však neobdivoval obrazy, ale hľadal miesto, kde by mohol prečkať noc. So sebou si do múzea okrem iného doniesol biely plášť, ktorý bol pre to, čo chcel urobiť, veľmi dôležitý.

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Peruggia sa v Louvri vyznal. Chvíľu tam pracoval ako pomocník a inštaloval ochranné sklenené tabule, ktoré mali chrániť vystavované exponáty. V pondelok 21. augusta bolo múzeum Louvre zavreté. To Peruggia vedel a hralo mu to do kariet, keďže na to, čo sa chystal urobiť, nepotreboval žiadnych svedkov, ktorí by ho rušili. Obliekol si biely plášť, taký istý, aký nosili aj pracovníci v Louvri, ktorí sa bežne aj počas zatvoreného dňa pohybovali v múzeu.

Prišiel do expozície talianskeho umenia, priamo k obrazu Mony Lisy. V tej dobe neexistovali alarmy a obraz nebol nijako špeciálne zabezpečený, takže s tým nemal žiadny veľký problém. Problém nebol ani s jeho veľkosťou, každý kto videl Monu Lisu, vie, že dielo je pomerne malé, s rozmermi 77 x 53 centimetrov, a viac-menej sa s ním dobre manipuluje.

Mona Lisa v Louvre
Mona Lisa v Louvri. Foto: Archív TASR

Peruggia odstránil ochranné sklo a Monu Lisu zvesil. Obraz na topoľovej doske vybral z rámu a schoval pod biely plášť. Prechádzajúc chodbami Louvru s najcennejším obrazom sveta, nikoho nestretol. Ako uvádzajú novinky.cz, chcel vyjsť von služobným bočným vchodom, avšak dvere boli zavreté.

Nespanikáril, ako by to urobili mnohí, ale odstránil kľučku z dverí a čakal. O chvíľu prišiel k dverám jeden z pracovníkov a Peruggia mu povedal, že čaká na niekoho, kto poškodené dvere konečne otvorí. Muž v dobrej viere otvoril dvere svojím kľúčom a zlodej sa aj s lupom dostal na slobodu.

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  • čo sa dialo po krádeži;
  • koho polícia upodozrievala;
  • prečo sa Vincenzo rozhodol obraz predať;
  • ako sa ho podarilo chytiť;
  • prečo bol pre Talianov hrdinom.

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