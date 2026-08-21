Okamžite bežte do úkrytu a robte menšie kroky: Takto by ste mali reagovať, ak vás zasiahne búrka

Slovensko včera zažilo extrémne búrky a je tu šanca, že situácia sa zopakuje aj dnes. Niektoré búrky pritom dokážu byť poriadne nebezpečné a napáchať obrovské škody. Prinášame vám preto rady, ako sa správať počas nepriaznivého počasia.
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Pri búrkach by sa ľudia v prvom nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve, pri otvorených lokalitách vodných plôch a ich blízkom okolí. Je počas nich tiež potrebné čo najskôr opustiť vrchol a hrebene hôr a vzdialiť sa od vysokých stromov či stožiarov. Dôležité je nájsť si čo najskôr bezpečný úkryt. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).
„Počas búrky je dôležité si čo najskôr nájsť bezpečný úkryt. Ak sa nemôžete ukryť v budove chránenej bleskozvodom, skryte sa v aute a držte sa ďalej od okien. Preventívne sa odporúča vypnúť elektronické zariadenia ako mobil, rádio alebo televízor. Zamedzte kontaktu s vodivými predmetmi. Kovové predmety, turistické palice či dáždnik dajte čo najďalej od seba. Ak sa rozhodnete ukryť v previse alebo jaskyni, držte sa čo najďalej od vchodu a stien, posaďte sa na izolujúci materiál a spojte končatiny,“ apeloval úrad.
Pri ústupe pred búrkou odborníci odporúčajú robiť menšie kroky a ruky držať pri sebe. „Ak sa pohybujete ako väčšia skupina ľudí, snažte sa rozptýliť na vzdialenosť aspoň troch metrov,“ doplnili. Zároveň upozornili aj na riziká silného krupobitia. „Vyhľadajte počas neho akýkoľvek úkryt, ktorý vás ochráni pred potencionálnym rizikom zásahu krúpami. Chráňte si predovšetkým povrch hlavy, napríklad taškou, batohom, rozprestretou bundou alebo aspoň rukami, pokým sa dostanete do bezpečia,“ dodali.
Búrky hrozia aj dnes
Vo viacerých okresoch Slovenska pritom hrozia búrky aj dnes (21. 8.). Na juhovýchode zase treba počítať s vyššími teplotami. Meteorológovia preto pre viaceré lokality na piatok vydali výstrahy prvého stupňa. Výstraha pred vysokými teplotami má platiť v piatok od 13.00 do 18.00 h vo viacerých okresoch Košického kraja a okresoch Revúca Rimavská sobota. V daných lokalitách by teplota mala dosiahnuť okolo 33 stupňov Celzia.
Výstraha pred búrkami je na dnes od 15.00 h vydaná pre celý Bratislavský kraj, Trnavský, Nitriansky Trenčiansky, Žilinský kraj, viaceré okresy Banskobystrického kraja aj pre okresy Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. Meteorológovia upozornili, že búrky môže sprevádzať prudký lejak, silnejšie nárazy vetra a krúpy.
Štvrtková divočina
Včerajšok bol pritom poriadne divoký. Počas štvrtkových (20. 8.) búrok, ktoré zasiahli viaceré oblasti Slovenska, zaznamenali hasiči celkovo 261 výjazdov. Nepriaznivé počasie si vyžiadalo zásahy hasičov na viacerých miestach, pričom najviac udalostí bolo hlásených v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, najmenej ich bolo v Žilinskom a Prešovskom kraji.
Informovala o tom Ľubica Vlčková Laluhová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). V Bratislavskom kraji mali hasiči 99 výjazdov, v Trnavskom 64 a 63 výjazdov absolvovali v Nitrianskom kraji.Najčastejšie išlo o zásahy súvisiace s odstraňovaním popadaných stromov a konárov, ktoré blokovali cesty alebo ohrozovali svoje okolie.
„Hasiči zároveň odčerpávali vodu zo zatopených priestorov, zasahovali pri poškodených strechách a odstraňovali prekážky z cestných komunikácií, aby bola čo najskôr obnovená ich bezpečná prejazdnosť,“ dodala Vlčková Laluhová. Počasie skomplikovalo aj dopravu. Dopravný podnik Bratislava (DPB) pre nepriaznivé poveternostné podmienky a spadnuté stromy evidoval viacero krátkodobých obmedzení. Týkali sa najmä Petržalky, Vrakune a Podunajských Biskupíc.
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