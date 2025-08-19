Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne

Doktor Donald Henderson, americký lekár a epidemiológ sa zaslúžil o záchranu stámiliónov ľudí pred strašnou smrťou. Napriek tomu sa o ňom takmer vôbec nehovorí.

V roku 2016 nás opustilo mnoho známych a slávnych ľudí. Všetci máme v pamäti úmrtia fenomenálneho speváka Georga Michaela, ale určite si mnohí z vás vybavia tiež smrť Davida Bowieho, Princa, Alana Rickmana alebo aj politika a kubánskeho revolucionára Fidela Castra. Popri týchto, určite významných osobnostiach, však v roku 2016 zomrel aj muž, vďaka ktorému sa podarilo úplne zlikvidovať jednu z najhorších a najnebezpečnejších chorôb, aká kedy existovala.

Doktor Donald Henderson sa postaral o to, že ľudstvo už nestraší strašná smrteľná choroba – kiahne. Nemáme na mysli ovčie kiahne, ktoré patria medzi pomerne ľahko zvládnuteľné ochorenia, ale pravé kiahne – Variola vera/Variola major. 

Pravé kiahne ako globálna pandémia

Ako píše portál History of Vaccines, pravé kiahne sú jedinou ľudskou chorobou, ktorá bola globálne eradikovaná (vyhubená) pomocou medicíny. Skôr ako sa to však podarilo, po celé tisícročia terorizovali ľudstvo. Pôvod ochorenia siaha až do starovekého Egypta, kde boli dôkazy o kiahňach nájdené na múmii faraóna Ramsesa.

Choroba sa prejavovala vyrážkami po celom tele, bolesťami hlavy, horúčkou a v mnohých prípadoch končila smrťou. Tým, ktorým sa podarilo prežiť, zostali na tele trvalé stopy v podobe jaziev. Úmrtnosť na kiahne sa často pohybovala až na úrovni 90 %, a v niektorých prípadoch dokonca dosahovala takmer 100 %.

Je známe, že v 20. storočí zabili pravé kiahne neuveriteľných 300 až 500 miliónov ľudí, čo ich robí jednou z najsmrteľnejších chorôb v histórii ľudstva.Kiahne boli využívané aj ako biologická zbraň, vzhľadom na to, že sa šíria kvapôčkovou infekciou, čo zaručuje mimoriadne efektívny prenos. Najznámejší je prípad, keď britskí kolonizátori v Severnej Amerike úmyselne šírili kiahne medzi domorodými americkými kmeňmi.

Prikrývky a deky, infikované vírusom, boli darované Indiánom, ktorých imunitný systém nikdy predtým nečelil takémuto vírusu. V dôsledku toho boli celé kmene vyhladené, zatiaľ čo Európania, ktorí mali už po generácie s vírusom skúsenosti, mali vyvinutú aspoň čiastočnú imunitu a prežili v omnoho väčšom počte.

wikimedia.org
wikimedia.org

Henderson a jeho radikálny prístup

Ako píše portál Public Health, doktor Donald Henderson riadil v 60. a 70. rokoch medzinárodný očkovací program. Jeho úloha však bola oveľa zložitejšia a revolučnejšia, než sa na prvý pohľad zdá. V roku 1966 bol vymenovaný za riaditeľa programu pre vyhubenie kiahní vo Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO). Program v tom čase stagnoval a mnohí pochybovali, že sa ho vôbec podarí dokončiť.

