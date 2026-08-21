Svetoznámy hollywoodsky herec príde na Slovensko: Russell Crowe k nám zavíta aj so svojou kapelou

Herec Russell Crowe vo filme Gladiátor

Foto: MoviesStillsDB

Roland Brožkovič
TASR
Na Slovensku sa môžeme tešiť na ďalšie svetové meno.

Oscarový herec, držiteľ Zlatých glóbusov a nezabudnuteľný predstaviteľ Gladiátora, Maxa Skinnera z filmu Dobrý ročník či geniálneho matematika Johna Nasha z filmu Čistá duša, príde na Slovensko aj vo svojej hudobnej polohe. Russell Crowe vystúpi 24. mája 2027 na Bratislavskom hrade so svojou kapelou The Gentlemen Barbers. TASR informoval PR manažér Michal Očovan.

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Koncert v jedinečnom prostredí sľubuje výnimočný hudobný aj spoločenský zážitok. Bratislavský hrad sa na jeden večer stane dejiskom podujatia, ktoré spojí silný umelecký program, atmosféru historického miesta a charizmu svetovo známeho herca, ktorý je už dlhé roky rešpektovaný aj na hudobnej scéne.

Spieva dlhšie, než hrá

Crowe sám o svojej hudobnej ceste hovorí: „Možno o mne viete, že 30 rokov hrám vo filmoch, ale zároveň už 40 rokov hrávam po večeroch s kapelou.“ Projekt The Gentlemen Barbers vznikal niekoľko rokov a stojí na dlhoročných hudobných aj osobných väzbách medzi jednotlivými členmi kapely. Tvoria ju skúsení hudobníci, ktorých s hercom spája dlhodobá spolupráca naprieč viacerými projektmi. Výsledkom je zostava s výrazným charakterom, autentickou energiou a silným pódiovým prejavom.

Herec Russell Crowe v roku 2025
Foto: SITA/AP

„Táto kapela má svoj charakter a drive. Hráme množstvo piesní s príbehom, ale zároveň vieme, že sme tu preto, aby sme publiku zdvihli náladu a ľudia si s nami užili skvelý večer,“ hovorí Crowe. Práve dôraz na emóciu, príbeh a bezprostrednosť živého vystúpenia patrí medzi základné prvky umelcovej hudobnej identity.

Jeho láska k hudbe pritom predchádzala filmovej kariére. Ako sám pripomína, práve hranie v kapelách, koncertovanie a vydávanie hudby boli prirodzenou súčasťou jeho umeleckého formovania ešte predtým, než sa naplno presadil na filmovom plátne. Aj po desiatkach medzinárodných ocenení vrátane Oscara, cien BAFTA, SAG a Zlatých glóbusov zostáva živé hranie pevnou súčasťou jeho tvorivého života.

Hudobne sa The Gentlemen Barbers pohybujú medzi viacerými žánrovými polohami. V ich tvorbe sa stretávajú R&B, gospel, drsné country balady, temné valčíky aj silné piesne vhodné na spoločné spievanie. Crowe ich charakterizuje jednoducho: „Či už ide o piesne alebo filmy, vždy ide o príbeh. Rozbehneme to naplno. Bude to skvelý večer.“

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