Slovenský Lidl začína s premenou. Do moderného konceptu prerobil prvú predajňu, pribudnú aj ďalšie

Predajňa Lidl na Račianskej ulici

Foto: Linkedin (Pavel Trna, Lidl)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Predajne populárneho diskontného predajcu začínajú prechádzať renováciami. Nový koncept má byť sviežejší a prehľadnejší.

Lidl v posledných týždňoch ohlásil na slovenskom trhu niekoľko noviniek. Tie sa väčšinou týkali konkrétnych inovácií ako Scan & Go či digitálny pokladničný blok, ktorých cieľom je zrýchliť nakupovanie a uľahčiť ho pre zákazníkov. Ďalším prozákazníckym krokom by mala byť renovácia existujúcich predajní, s ktorou reťazec začal v uplynulých týždňoch.

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Takáto prestavba mení súčasné pobočky do nového konceptu, ktorý si už mohli zákazníci vyskúšať v niektorých čerstvo otvorených predajniach. Prvým prerobeným obchodom je ten na bratislavskej Račianskej ulici. Ako pre interez potvrdili zástupcovia spoločnosti Lidl, pridať by sa mali aj ďalšie prevádzky.

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Prehľadnejšie rozloženie či svetlejší interiér

Nový koncept Lidl predajní sa vyznačuje novým zariadením, intuitívnym usporiadaním sortimentu a takpovediac čistejším a svetlejším dizajnom. Cieľom je priniesť návštevníkom obchodu lepšiu orientáciu a vyšší komfort pri nakupovaní. Výrazným prvkom je napríklad nové LED osvetlenie, vyššie regály či zmenená ulička s kozmetikou a drogériou.

V modernejšom koncepte zákazníci nájdu tiež šesť jasne štruktúrovaných nepotravinových tematických svetov, vďaka čomu ľahšie nájdu svoje obľúbené produkty. Ide o oblasti: kuchyňa a domácnosť, dielňa a záhrada, šport a voľný čas, bývanie a zariaďovanie, móda a doplnky a bábätká a deti.

Interiér vynovenej predajne Lidl
Foto: Linkedin (Pavel Trna, Lidl)

Naším cieľom je zvýšiť komfort nakupovania a prinášať zákazníkom čo najlepší možný zážitok,“ uviedla pre interez na margo zmien Adriana Maštalircová zo spoločnosti Lidl.

Predajňa na Račianskej ulici v Bratislave je prvou, ktorá sa zmenila do nového konceptu. Nachádza sa vo frekventovanej lokalite, ktorá prepája mestskú časť Nové Mesto s Račou a zaujímavé je, že neďaleko sa v týchto dňoch pripravuje aj prvá bratislavská Biedronka. To, či táto voľba nemeckého diskontu s touto skutočnosťou súvisí, jasné nie je.

Zástupcovia reťazca nám však potvrdili, že v implementácii nového konceptu budú pokračovať. „Tento koncept plánujeme priniesť aj do našich už existujúcich prevádzok. Prvou takto zmodernizovanou predajňou sa stala práve naša prevádzka na Račianskej ulici v Bratislave,“ uzavrela vyjadrenie Maštalircová.

Metropolitná predajňa

Lidl si v rámci svojej slovenskej expanznej stratégie zaujímavo podchytil aj najväčší trh – Bratislavu. Jeho predajne sú v hlavnom meste dobre strategicky rozložené a pokrývajú ako frekventované lokality, tak aj mestské časti či rozvíjajúce sa lokality. Jednou z nich je aj časť Bory, kde spoločnosť ešte vlani vybudovala prvú metropolitnú predajňu na Slovensku. Otvorená bola na prelome novembra a decembra.

Bratislavská metropolitná predajňa Lidl
Bratislavská metropolitná predajňa Lidl. Foto: interez.sk

V praxi je to najmodernejšia a najväčšia tuzemská pobočka – vstup do nej je riešený na naše pomery netradične. Zákazníci si môžu vybrať eskalátory, respektíve priestranný výťah. Ďalšou zaujímavosťou je možnosť využiť priestory podzemného parkoviska, ktoré poskytuje alternatívu k tradičnému exteriérovému parkingu.

Interiér predajne stavil na štandardnú dispozíciu a rozloženie. Vzhľadom na veľkorysejšiu podlahovú výmeru sú však uličky širšie a konečný nákupný zážitok tak môže byť pre návštevníkov pohodlnejší. Koncept metropolitných predajní bol do minuloročného otvorenia Slovákom známy iba zo zahraničia.

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