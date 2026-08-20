Slovenský Lidl začína s premenou. Do moderného konceptu prerobil prvú predajňu, pribudnú aj ďalšie

Lidl v posledných týždňoch ohlásil na slovenskom trhu niekoľko noviniek. Tie sa väčšinou týkali konkrétnych inovácií ako Scan & Go či digitálny pokladničný blok, ktorých cieľom je zrýchliť nakupovanie a uľahčiť ho pre zákazníkov. Ďalším prozákazníckym krokom by mala byť renovácia existujúcich predajní, s ktorou reťazec začal v uplynulých týždňoch.
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Takáto prestavba mení súčasné pobočky do nového konceptu, ktorý si už mohli zákazníci vyskúšať v niektorých čerstvo otvorených predajniach. Prvým prerobeným obchodom je ten na bratislavskej Račianskej ulici. Ako pre interez potvrdili zástupcovia spoločnosti Lidl, pridať by sa mali aj ďalšie prevádzky.
Prehľadnejšie rozloženie či svetlejší interiér
Nový koncept Lidl predajní sa vyznačuje novým zariadením, intuitívnym usporiadaním sortimentu a takpovediac čistejším a svetlejším dizajnom. Cieľom je priniesť návštevníkom obchodu lepšiu orientáciu a vyšší komfort pri nakupovaní. Výrazným prvkom je napríklad nové LED osvetlenie, vyššie regály či zmenená ulička s kozmetikou a drogériou.
V modernejšom koncepte zákazníci nájdu tiež šesť jasne štruktúrovaných nepotravinových tematických svetov, vďaka čomu ľahšie nájdu svoje obľúbené produkty. Ide o oblasti: kuchyňa a domácnosť, dielňa a záhrada, šport a voľný čas, bývanie a zariaďovanie, móda a doplnky a bábätká a deti.
„Naším cieľom je zvýšiť komfort nakupovania a prinášať zákazníkom čo najlepší možný zážitok,“ uviedla pre interez na margo zmien Adriana Maštalircová zo spoločnosti Lidl.
Predajňa na Račianskej ulici v Bratislave je prvou, ktorá sa zmenila do nového konceptu. Nachádza sa vo frekventovanej lokalite, ktorá prepája mestskú časť Nové Mesto s Račou a zaujímavé je, že neďaleko sa v týchto dňoch pripravuje aj prvá bratislavská Biedronka. To, či táto voľba nemeckého diskontu s touto skutočnosťou súvisí, jasné nie je.
Zástupcovia reťazca nám však potvrdili, že v implementácii nového konceptu budú pokračovať. „Tento koncept plánujeme priniesť aj do našich už existujúcich prevádzok. Prvou takto zmodernizovanou predajňou sa stala práve naša prevádzka na Račianskej ulici v Bratislave,“ uzavrela vyjadrenie Maštalircová.
Metropolitná predajňa
Lidl si v rámci svojej slovenskej expanznej stratégie zaujímavo podchytil aj najväčší trh – Bratislavu. Jeho predajne sú v hlavnom meste dobre strategicky rozložené a pokrývajú ako frekventované lokality, tak aj mestské časti či rozvíjajúce sa lokality. Jednou z nich je aj časť Bory, kde spoločnosť ešte vlani vybudovala prvú metropolitnú predajňu na Slovensku. Otvorená bola na prelome novembra a decembra.
V praxi je to najmodernejšia a najväčšia tuzemská pobočka – vstup do nej je riešený na naše pomery netradične. Zákazníci si môžu vybrať eskalátory, respektíve priestranný výťah. Ďalšou zaujímavosťou je možnosť využiť priestory podzemného parkoviska, ktoré poskytuje alternatívu k tradičnému exteriérovému parkingu.
Interiér predajne stavil na štandardnú dispozíciu a rozloženie. Vzhľadom na veľkorysejšiu podlahovú výmeru sú však uličky širšie a konečný nákupný zážitok tak môže byť pre návštevníkov pohodlnejší. Koncept metropolitných predajní bol do minuloročného otvorenia Slovákom známy iba zo zahraničia.
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