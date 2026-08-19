Navštívili sme jeden z najkrajších slovenských vodopádov. Neďaleko je jazero, v ktorom sa môžete okúpať

Prvú augustovú nedeľu sme sa vybrali na malý výlet po Slovensku. Zamierili sme do regiónu Turiec, kde sme navštívili Šútovskú dolinu a Šútovský vodopád. Zažili sme tam príjemný deň plný aktívneho oddychu. Odmenou nám bol pohľad na jeden z najkrajších vodopádov, aký naša krajina ponúka.
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Mnohí ľudia pri plánovaní výletov či dovoleniek automaticky myslia na zahraničné destinácie. Pritom aj Slovensko ukrýva množstvo nádherných miest, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Od majestátnych hôr cez historické mestá až po pokojné doliny a nádherné jazerá. Naša krajina ponúka nespočetné možnosti na objavovanie, najmä čo sa prírody týka. Aj preto vám pravidelne prinášame tipy na výlety po Slovensku, aby sme vám ukázali, že za nezabudnuteľnými zážitkami vôbec nemusíte cestovať stovky kilometrov za hranice.
Vybrali sme sa k Šútovskému vodopádu
Turiec je jedným z najnavštevovanejších regiónov na Slovensku a niet sa čo čudovať. Ponúka totiž očarujúcu prírodu. Aj my sem veľmi radi chodíme, na svojom „cestovateľskom konte“ máme už niekoľko pohorí, dolín, jazier a vodopádov. Môžeme vám odporučiť Valčiansku dolinu, ktorá spája nádhernú prírodu s nekonečnými možnosťami zábavy a oddychu, Gaderskú dolinu, ktorá je podľa nás najkrajšou dolinou vo Veľkej Fatre a Jasenskú dolinu, v ktorej vládne priam až božský pokoj. No určite nevynechajte ani slovenské Niagarské vodopády.
Tentoraz sme sa vybrali do Šútovskej doliny, cieľom našej cesty bol veľmi známy Šútovský vodopád, ktorý je jedným z najkrajších vodopádov na Slovensku, aký sme kedy videli.
Šútovský vodopád sa ukrýva v pohorí Krivánskej Malej Fatry, približne uprostred Národnej prírodnej rezervácie Šútovská dolina, vo výške 830 m n. m., asi len 4 kilometre od obce Šútovo. S výškou 38 metrov je najvyšším vodopádom v Malej Fatre a štvrtým najvyšším vodopádom na Slovensku.
Vznikol následkom vyzdvihnutia pohoria a poklesu Turčianskej kotliny a je napájaný vodami Šútovského potoka, ktorý pramení v zaujímavom skalnom útvare Mojžišove pramene. Tie sú od vodopádu vzdialené asi 1 kilometer po modrej turistickej značke. Sú previazané s legendou o Mojžišovi, podľa ktorej dostali aj svoj názov. Podľa tejto legendy Mojžiš na púšti udrel palicou do skaly a zo skaly začala vytekať voda.
K vodopádu sa dostanete veľmi jednoducho, po modrej turistickej značke z obce Šútovo. Trasa má dĺžku približne 3,7 km s prevýšením 371 metrov a je nenáročná. Začína od parkoviska pri chate Fatranka, prvá polovica trasy vedie po asfaltovej ceste, od chaty Vodopád však pokračuje kamenistou cestou s miernym stúpaním až priamo k vodopádu. Celú trasu k Šútovskému vodopádu prejdete približne za 1,5 hodiny.
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- ako sa k vodopádu dostanete;
- koľko sme zaplatili za parkovisko;
- či bolo v doline veľa turistov;
- či sa nám tu páčilo a či vám sem odporúčame ísť;
- aké jazero sa nachádza neďaleko.
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