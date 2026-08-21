Masaker na benzínkach, nafta sa už blíži k 2 eurám: U našich susedov môžete výrazne ušetriť

Ceny pohonných látok v 33. týždni zaznamenali takmer nepatrný pokles pri základných druhoch a rast pri prémiových druhoch. Základný benzín zlacnel o necelý cent za liter a po šiestich týždňoch sa zastavil rast cien obyčajnej nafty. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠU) SR.
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Kým klasický benzín 95 sa predával za najnižšiu cenu za posledných päť týždňov, prémiové druhy nepatrne zdraželi. Základná nafta sa predávala naďalej za jednu z najvyšších cien za posledné tri mesiace a prémiová nafta dokonca za najvyššiu cenu za viac ako dva a pol roka.
Obrovské rozdiely oproti minulému roku
Spotrebitelia platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,696 eura za liter (medzitýždňovo -0,5 centa) a za liter prémiových benzínov 1,890 eura (+0,3 centa). Obyčajná nafta stála 1,832 eura za liter (-0,1 centa) a prémiová nafta 2,029 eura za liter (+0,4 centa). Priemerný medzitýždňový cenový posun v roku 2026 bol na úrovni plus mínus 2,8 centa za liter.
Aktuálne ceny palív ostali nad úrovňou z vlaňajška, benzín 95 o 12,8 %, prémiové benzíny o 10,6 %, nafta o 28,8 % a prémiová nafta o 25,2 %. Cena benzínu na Slovensku bola počas 33. týždňa o 11,8 % (22,8 centa) nižšia ako bol priemer EÚ, cena motorovej nafty bola nižšia o 9,9 % (20,1 centa).
Ceny viacerých plynov v druhom augustovom týždni zaznamenali rast. Zdražel LPG (skvapalnený ropný plyn) o 3,1 centa na 0,805 eura za kilogram a tiež LNG (skvapalnený zemný plyn) o 0,3 centa za kilogram na 1,923 eura. Na rovnakej úrovni z predošlého týždňa zostala cena CNG (stlačený zemný plyn), kilogram stál 1,997 eura.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka rast cien plynov pokračoval dvojciferným tempom. Cena LNG sa zvýšila o 27,9 %, CNG o 20,4 % a LPG o 17,7 %.
Poľsko znížilo DPH
Slovensko však ako krajinu s najlacnejšou naftou vo V4 vystriedalo Poľsko, dočasne totiž na palivá znížilo sadzbu DPH. Ceny na Slovensku ovplyvňuje najmä situácia na trhu s naftou, na ktorom stále pretrváva výpadok. Vo svojom aktuálnom komentári na to upozornil ekonóm Finaxu Patrik Kindl.
V Poľsku je podľa Kindla cena nafty 1,686 eura/l a benzínu 1,481 eura/l. Poľské palivá tak zlacneli medzitýždenne o 18, respektíve 21 centov na liter. Nafta je tam v súčasnosti oproti Slovensku lacnejšia zhruba o 15 centov na liter, benzín o vyše 20 centov.
Poľsko totiž od 17. augusta dočasne znížilo DPH na pohonné látky z 23 na 8 % a zároveň zaviedlo denné cenové stropy stanovované ministerstvom energetiky. Opatrenia majú platiť minimálne do 31. augusta. K rovnakým krokom Poľsko pristúpilo aj v marci, vtedy platili až do júna. Po skončení platnosti ceny na pumpách výrazne vzrástli.
„Nafta je strategickým produktom v dodávateľskom reťazci. Jej cena sa premieta do nákladov na dopravu a s časovým odstupom aj do cien tovarov a služieb, čím ovplyvňuje celkovú infláciu. Regulačne stláčaná cena tak môže krátkodobo tlmiť infláciu, ide však o dočasný a rozpočtovo nákladný nástroj – jarný balík stál poľský rozpočet približne 4,7 miliardy zlotých (1,088 mld. eur),“ priblížil Kindl s tým, že Slovensko si podobné opatrenie nemôže dovoliť.
Šéf spoločnosti Malcom Finance Jaroslav Ton upozornil, že ceny nafty okamžite nezníži ani prípadná dohoda o Hormuzskom prielive, ktorá by stlačila cenu Brentu. „Poškodené rafinérie však žiadna dohoda neopraví, exportné toky sa neobnovia zo dňa na deň a nízke európske zásoby destilátov sa tiež rýchlo nedoplnia,“ vysvetlil.
Ton aj ďalší analytici však už v júli upozornili, že ceny pohonných látok už nekopírujú vývoj ceny ropy tak tesne ako v minulosti. Tento týždeň sa rozdiel medzi cenou nafty a ropy (tzv. naftový crack spread) v USA prvýkrát dostal nad 100 dolárov (85,61 eura) za barel (159 litrov). Európsky ekvivalent stúpol od začiatku roka z približne 25 dolárov na viac ako 70 dolárov za barel.
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