Kondo sa z Japonska presťahoval do Trenčína: Lekári sú tu ľudskí, nie ste iba číslo. Slováci žijú veľmi pohodlne

Kondo pochádza z Japonska, no zakotvil v Trenčíne. Japonsko je známe nielen bohatou históriou, kultúrou a chutným jedlom, ale aj rýchlymi vlakmi. Prekvapí vás však, čo si Kondo myslí o slovenských vlakoch, ale napríklad aj o zdravotníctve. Kultúrny šok, ktorý zažil, vás pobaví.
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Odkiaľ z Japonska pochádzate a prečo ste sa rozhodli prísť na Slovensko? Ako dlho ste už tu?
Pochádzam z mesta Kobe v Japonsku. Nachádza sa neďaleko Kjóta a pár hodín od Osaky. Som ženatý so Slovenkou, máme spolu dve deti a od roku 2023 som dva roky žil na Slovensku. Pracovne sa mi však veľmi nedarilo a niekedy som sa cítil aj psychicky vyčerpaný, preto som sa rozhodol na nejaký čas vrátiť do Japonska.
Aj napriek tomu, že Japonci sa všeobecne považujú za veľmi pracovitých, práca na Slovensku mi príde náročnejšia. Dôvodov, prečo sme sa vrátili na Slovensko, je mnoho. Jedným z nich je aj japonské podnebie a prostredie, ktoré príliš nevyhovovalo mojej manželke a deťom. Mne teplé a vlhké prostredie vyhovuje, avšak manželka so synom sa pre vysoké teploty a vlhkosť neustále cítili chorí a slabí.
Na Slovensku je taktiež veľmi vysoká úroveň, čo sa týka prenájmu bytov. Byty na Slovensku sú takmer vždy plne zariadené, moderné a veľmi kvalitne postavené.
Lekárska starostlivosť bola ďalším rozhodujúcim faktorom. Lekári na Slovensku sú veľmi ľudskí, precízni a vaším zdravotným problémom sa budú zaoberať do hĺbky. Pokiaľ si nie sú istí, pošlú vás na rôzne vyšetrenia, až kým nenájdu príčinu vášho problému. Tento prístup si veľmi cením. Nie ste jednoducho len ďalším číslom v poradovníku, na ktoré majú len 10 minút času.
Tiež sa nám na Slovensku páčia materské školy. Na Slovensku majú vždy veľký dvor, kde sa deti môžu každý deň hrať v rámci vzdelávania a výchovy. V Japonskou zriedkakedy nájdete škôlku s dvorom, deti prevažne trávia čas vo vnútri alebo na prechádzkach po ulici. Pre nás ako rodičov bolo spojenie s prírodou a hravý “detský život” kľúčovým faktorom. V júli 2026 sme sa opäť presťahovali do Trenčína. Celkovo som teda na Slovensku žil približne dva roky.
Prečo ste sa rozhodli práve pre Trenčín?
Trenčín sme si vybrali preto, lebo je to rodné mesto mojej manželky. Už som tu v minulosti žil aj pracoval.
Čo sa vám zatiaľ na Trenčíne a na Slovensku pozdáva najviac? Čo sa vám, naopak, možno nepáči? Je niečo, čo vás na bežnom živote na Slovensku prekvapilo?
Na Trenčíne sa mi páči najmä dobré a organizované autobusové spojenie. Je jednoduché dostať sa kamkoľvek pohodlne a bez potreby auta alebo dlhej chôdze. Dokonca aj keď sa rozhodneme ísť pešo, prechádzka je vždy veľmi krásna a mesto je plné kultúry a všade dostupnej prírody. Myslím si, že je to veľmi príjemné a pohodlné mesto na život.
Páči sa mi tiež, že sú tu dobrí lekári, ako som už spomínal. Na Slovensku mám najradšej to, že človek môže byť veľmi blízko prírody. Príroda je tu súčasťou každodenného života.
Čo sa mi, naopak, veľmi nepáči, sú niektoré chodníky, ktoré nie sú dobre udržiavané alebo opravené. Úprimne povedané, niektoré vyzerajú dosť zanedbane a je ťažké po nich chodiť s detským kočiarom. Najviac ma prekvapilo, akú veľkú dôležitosť Slováci pripisujú narodeninám, Vianociam a rôznym špeciálnym príležitostiam. Keď som prvýkrát zažil slovenské Vianoce, mal som pocit, ako keby som sa ocitol vo filme.
Akí sú podľa vás Slováci? Podarilo sa vám nájsť si tu priateľov?
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- čo si Kondo myslí o slovenskom zdravotníctve;
- ako vníma slovenskú dopravu a vlaky;
- aký humorný kultúrny šok zažil;
- ako by Kondo popísal Slovensko svojim krajanom v Japonsku;
- z ktorého jedla, ktoré na Slovensku ochutnal, má zimomriavky.
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