Poznáme novinky, ktoré by ste mali vidieť tento víkend. Diváci si ich zamilovali

Sophie Turner v seriáli Steal

Záber zo seriálu Steal, foto: MovieStillsDB

Klaudia Oselská
Filmové rebríčky
Pripravte si pukance. Filmový večer je tu.

Hľadáte, čo by ste si tento víkend pozreli? Urobili sme to za vás. Zostavili sme zoznam filmových a seriálových noviniek, ktoré sa oplatí vidieť tento víkend, naprieč streamovacími platformami. Pozreli sme sa však aj na ponuku v kinách. Máte sa na čo tešiť. 

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Romantický film o posmrtnom živote

Premýšľate niekedy nad tým, ako asi vyzerá posmrtný život? Vo filme Navždy s tebou? (Eternity) nahliadnete do posmrtného života, ktorý pre divákov vymysleli Patrik Cunnane David Freyne.

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Príbeh filmu sleduje tri hlavné postavy – Joan, ktorú stvárnila Elizabeth Olsen, mladšia sestra slávnych dvojičiek Mary-Kate a Ashley Olsenových, Larry v podaní Milesa Tellera, ktorého preslávil film Divergencia a Luke, ktorého si zahral Callum Turner, manžel Duy Lipy.

Joan, Luke a Larry sa ocitnú v posmrtnom živote, v ktorom sa musia rozhodnúť, kde a s kým strávia svoju večnosť. Má to však háčik. Luke je Joanin prvý manžel, ktorý však ako veľmi mladý umrel vo vojne, a Larry je jej druhý manžel, s ktorým prežila šťastných viac ako 60 rokov manželstva, mali spoločne rodinu aj spolu zostarli. Rozhodnutie je teda na Joan. Vyberie si manžela, ktorého šialene milovala, no smrť im zabránila prežiť spolu život, alebo si vyberie manžela, ktorý po jej boku stál celý život, v dobrom aj v zlom?

Snímka má hodnotenie 71 % a viacerí diváci ju označili za najkrajší a najlepší film roka. Môžete si ju pozrieť na Apple TV+.

Callum Turner, Elizabeth Olsen a Miles Teller vo filme Eternity
Záber z filmu Navždy s tebou? foto: MovieStillsDB

Vyberte sa do kina

Calluma Turnera však máte možnosť tento víkend vidieť ešte v jednom novom romantickom filme. Včera do kín dorazila snímka Na jednu noc (One Night Only), v ktorej hrá hlavnú postavu.

Predstavte si svet, v ktorom platí prísny zákaz nemanželského sexu. Presne na tejto absurdnej situácii je postavený príbeh novej romantickej komédie. Existuje však jedna výnimka: jediná noc v roku, počas ktorej sa nezadaní môžu odviazať kedykoľvek, kdekoľvek a viackrát, než by sami čakali. Práve počas takejto noci sa odohráva príbeh celého filmu.

Záber z filmu Na jednu noc
Záber z filmu Na jednu noc, foto: Universal Pictures

Nová severská kriminálka

Ak vás bavia severské kriminálky, máme pre vás dobrú správu. Dnes streamovací gigant Netflix pridal do svojej ponuky novú švédsku kriminálku s názvom Blood Sacrifice od tvorcu úspešného seriálu Lupin. Príbeh sleduje odvážneho vyšetrovateľa, ktorý sa snaží chytiť brutálneho vraha dvoch policajtov. Na pomoc si zavolá aj svojho otca, ktorý kedysi pracoval ako policajt, no ich vzťah na tom nie je najlepšie.

Krimi triler s hviezdou zo seriálu Hra o tróny v hlavnej úlohe

Na streamovacej platforme Prime Video si nenechajte ujsť nový krimi triler len so šiestimi epizódami s názvom Steal, v ktorom hlavnú postavu stvárnila Sophie Turner, ktorú preslávila rola Sansy Starkovej v úspešnom seriáli Hra o tróny (Game of Thrones).

Seriál rozpráva o krádeži storočia, pri ktorej boli ukradnuté až štyri miliardy libier z dôchodkových fondov. Minisérii na ČSFD svieti hodnotenie 73 %.

Záber zo seriálu Steal
Záber zo seriálu Steal, foto: MovieStillsDB

Akčná komédia s Eddiem Murphym

Ak však máte chuť pozrieť si skôr niečo, pri čom sa nasmejete, HBO Max si pre vás pripravil akčnú komédiu s legendárnym Eddiem Murphym v hlavnej úlohe.

Film Prevoz hotovosti (The Pickup) sleduje, ako sa rutinný prevoz peňazí zvrhne na prepadnutie gangom. Komédia je aktuálne číslom jeden na streamovacej platforme, zdá sa teda, že diváci si ju skutočne zamilovali.

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