Valia sa na nás ďalšie búrky a poriadne dusno: Zlé počasie pokračuje aj dnes, včerajšok bol divoký

Slovenskom sa včera prehnala extrémna búrková vlna a krajina zažila to, čo už dávno nie. Vietor lámal stromy, dážď vytápal ulici, a lepšie to nebude ani dnes, Meteorológovia vydali výstrahy.
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Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, lokálne, najmä na východe územia, prechodne aj malá oblačnosť. Miestami, najmä na strednom Slovensku, sa vyskytnú prehánky alebo dážď a aj búrky. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.
Bude teplo a dusno
Najvyššia denná teplota bude 30 až 36 stupňov Celzia, na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši zväčša 23 až 29 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 17 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý alebo južný vietor rýchlosťou 7 metrov za sekundu (25 km/h), ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. Spadne do 10 milimetrov zrážok, ojedinele do 30 milimetrov.
Vo viacerých okresoch Slovenska pritom hrozia búrky aj dnes (21. 8.). Na juhovýchode zase treba počítať s vyššími teplotami. Meteorológovia preto pre viaceré lokality na piatok vydali výstrahy prvého stupňa. Výstraha pred vysokými teplotami má platiť v piatok od 13.00 do 18.00 h vo viacerých okresoch Košického kraja a okresoch Revúca Rimavská sobota. V daných lokalitách by teplota mala dosiahnuť okolo 33 stupňov Celzia.
Výstraha pred búrkami je zase na piatok od 15.00 h vydaná pre celý Bratislavský kraj, Trnavský, Nitriansky Trenčiansky, Žilinský kraj, viaceré okresy Banskobystrického kraja aj pre okresy Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. Meteorológovia upozornili, že búrky môže sprevádzať prudký lejak, silnejšie nárazy vetra a krúpy.
V noci do piatka rána treba rátať aj so silnejším vetrom na horách. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre okresy Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina, Banská Bystrica a Brezno.
Búrky včera udreli naplno
Včerajšok bol pritom poriadne divoký. Počas štvrtkových (20. 8.) búrok, ktoré zasiahli viaceré oblasti Slovenska, zaznamenali hasiči celkovo 261 výjazdov. Nepriaznivé počasie si vyžiadalo zásahy hasičov na viacerých miestach, pričom najviac udalostí bolo hlásených v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, najmenej ich bolo v Žilinskom a Prešovskom kraji.
Informovala o tom Ľubica Vlčková Laluhová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). V Bratislavskom kraji mali hasiči 99 výjazdov, v Trnavskom 64 a 63 výjazdov absolvovali v Nitrianskom kraji.
Najčastejšie išlo o zásahy súvisiace s odstraňovaním popadaných stromov a konárov, ktoré blokovali cesty alebo ohrozovali svoje okolie. „Hasiči zároveň odčerpávali vodu zo zatopených priestorov, zasahovali pri poškodených strechách a odstraňovali prekážky z cestných komunikácií, aby bola čo najskôr obnovená ich bezpečná prejazdnosť,“ dodala Vlčková Laluhová.
Počasie skomplikovalo aj dopravu. Dopravný podnik Bratislava (DPB) pre nepriaznivé poveternostné podmienky a spadnuté stromy evidoval viacero krátkodobých obmedzení. Týkali sa najmä Petržalky, Vrakune a Podunajských Biskupíc. Uviedol hovorca DPB Jozef Vozár. Dlhšie obmedzenia zaznamenali na závislej trakcii – na trolejbusovej trati na Popradskej ulici a na električkovej radiále v Petržalke. Trvali približne hodinu. „V súčasnosti je premávka na oboch úsekoch obnovená,“ dodal.
V obci Kajal v okrese Galanta dokonca vyhlásili po štvrtkovej búrke mimoriadnu situáciu. Obecný úrad o tom informoval na sociálnej sieti. „Na území celej obce je výpadok elektriny, zásobovania pitnou vodou, kanalizácia je nefunkčná,“ priblížila obec. V dôsledku nepriaznivého počasia došlo k poškodeniu vedenia vysokého napätia.
Výpadok elektriny po búrke evidovali aj v obciach Pavlice a Voderady v okrese Trnava. Časť Serede zasiahol výpadok verejného osvetlenia. Silné búrky sa vo štvrtok podvečer prehnali Bratislavou i západným Slovenskom. Výstrahy pred búrkami a prívalovými povodňami naďalej platia vo viacerých okresoch.
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