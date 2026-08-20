Bratislavou sa prehnala silná búrka. Vodiči hlásia zaplavené cesty a popadané stromy

Na snímke žena v daždivom a veternom počasí v Bratislave

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák

Jakub Baláž
TASR
Nebezpečné počasie môže zasiahnuť aj ďalšie regióny.

Panónska cesta v bratislavskej Petržalke je po búrke ťažko prejazdná. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.

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Panónska je pod nadjazdami zaplavená. Miestami sú popadané stromy. Zelená vlna vodičom odporúča, aby sa úseku radšej vyhli po diaľničnom obchvate. Extrémne počasie hlásili ľudia aj z blízkeho okolia hlavného mesta, kde búrku sprevádzal silný vietor a krúpy.

Ako informoval portál iMeteo, v Bratislave napáchalo počasie aj materiálne škody. Zo sídlisk prichádzajú správy o popadaných konároch na motorových vozidlách, spadnúť malo dokonca aj lešenie či reklamný billboard. Na rýchlostnej ceste R7 je údajne odstavených viacero vozidiel a búrka komplikuje dopravu na viacerých úsekoch.

Škody hlásia z Petržalky aj Vrakune

Búrka, ktorá sa vo štvrtok podvečer prehnala Bratislavou, spôsobila v Petržalke viaceré škody. Pre TASR to potvrdil vedúci referátu komunikácie mestskej časti Lukáš Laczko. Podľa jeho slov zaznamenali viaceré popadané stromy a poškodené autá. Evidujú aj zrútenie zadného oplotenia parkoviska na Vyšehradskej ulici 16, ktoré spadlo na Panónsku cestu.

Štvrtková búrka zanechala značné škody aj v bratislavskej Vrakuni. Priniesla množstvo popadaných stromov a konárov. Informoval o tom starosta mestskej časti Martin Kuruc na sociálnej sieti s tým, že už začali s odstraňovaním popadaného z ciest a chodníkov.

Vrakuňou sa pred chvíľou prehnala mimoriadne silná búrka a vietor, ktoré za sebou zanechali množstvo popadaných stromov a konárov. Škody na majetku sú podľa prvých informácií značné,“ uviedol.

Platia výstrahy pred búrkami a povodňou

Búrky hrozia počas štvrtka aj v ďalších krajoch. Výstraha prvého stupňa platí pre celý Bratislavský, Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky a Žilinský kraj. Rovnako sa týka aj viacerých okresov Banskobystrického kraja a okresov Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa.

Búrky aj tu môže sprevádzať prudký lejak, silnejší vietor a krúpy. „Intenzita sprievodných javov je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ ozrejmili meteorológovia.

V niektorých lokalitách na západnom Slovensku platia výstrahy pred prívalovou povodňou. Pre Bratislavu je vydaná výstraha druhého stupňa, pre okres Galanta, Šaľa a Trnava zase výstraha prvého stupňa.

Cesta počas dažďa
Ilustračná foto: SITA (Ľudovít Vaniher)

Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov, zatápanie podjazdov, podchodov, ciest,“ priblížili meteorológovia.

Čo robiť počas búrky?

Pri búrkach by sa ľudia nemali zdržiavať na otvorenom priestranstve, pri otvorených lokalitách vodných plôch a ich blízkom okolí. Je počas nich tiež potrebné čo najskôr opustiť vrchol a hrebene hôr a vzdialiť sa od vysokých stromov či stožiarov. Dôležité je nájsť si čo najskôr bezpečný úkryt. Upozornil na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

Búrka nad mestom
Ilustračná foto: Pexels

Počas búrky je dôležité si čo najskôr nájsť bezpečný úkryt. Ak sa nemôžete ukryť v budove chránenej bleskozvodom, skryte sa v aute a držte sa ďalej od okien. Preventívne sa odporúča vypnúť elektronické zariadenia ako mobil, rádio alebo televízor. Zamedzte kontaktu s vodivými predmetmi. Kovové predmety, turistické palice či dáždnik dajte čo najďalej od seba. Ak sa rozhodnete ukryť v previse alebo jaskyni, držte sa čo najďalej od vchodu a stien, posaďte sa na izolujúci materiál a spojte končatiny,“ apeloval úrad.

Pri ústupe pred búrkou odborníci odporúčajú robiť menšie kroky a ruky držať pri sebe.

Ak sa pohybujete ako väčšia skupina ľudí, snažte sa rozptýliť na vzdialenosť aspoň troch metrov,“ doplnili. Zároveň upozornili aj na riziká silného krupobitia. „Vyhľadajte počas neho akýkoľvek úkryt, ktorý vás ochráni pred potencionálnym rizikom zásahu krúpami. Chráňte si predovšetkým povrch hlavy, napríklad taškou, batohom, rozprestretou bundou alebo aspoň rukami, pokým sa dostanete do bezpečia,“ dodali.

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