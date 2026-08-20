Vstup za 0 eur: Boli sme na jednej z najznámejších slovenských pláží

Tretia augustová nedeľa sľubovala posledný skutočne horúci letný deň na dlhšie obdobie, preto sme sa vybrali na pláž pri kostolíku Panny Márie na Liptovskej Mare, ktorá je podľa nás najkrajšou v blízkosti tejto vodnej plochy.
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Táto pláž je jednou z najznámejších slovenských pláží, ak ju však náhodou nepoznáte, stačí vám do navigácie zadať Liptovská Mara kostolík a určite nezablúdite.
Parkovisko bolo plné, ale pláž prázdna
Na pláž sme dorazili už o 9. hodine ráno, pretože sme si ju chceli užiť ešte, kým nepraská vo švíkoch. Zaparkovali sme pri krajnici celkom zadarmo, ale mali sme problém nájsť voľné parkovacie miesto. Aj napriek pomerne skorej rannej hodine tu už totiž bolo množstvo zaparkovaných áut, najmä „kempárov”, ktorí však zjavne ešte spali.
Na pláž sa dostanete veľmi jednoducho, pri kostolíku stačí odbočiť doprava a ste tam. Privíta vás niekoľko lodí, široká a dlhá okruhliaková pláž. Vstupné je zadarmo.
Parkovisko bolo síce plné, ale pláž bola takmer úplne prázdna. Okrem nás tu bolo len pár skupiniek ľudí, ktorí si užívali slnečné lúče, ranné plávanie či člnkovanie na pokojnej hladine Liptovskej Mary. Pláž je pekne upravená a voda čistá, počas horúcich letných dní vás príjemne schladí. Odporúčame vám však pribaliť si topánky do vody, pretože rovnako ako pláž, tak aj prístup do vody tvoria skaly.
Nenájdete tu bufet a nie sú tu ani žiadne možnosti na vodné športy
Na tejto pláži však nenájdete žiadny bufet a nie je tu ani možnosť požičať si vodný bicykel, čln, kajak či paddleboard. Ak túžite po väčších možnostiach zábavy ako len po obyčajnom kúpaní sa, vyberte sa skôr inam.
Vodná nádrž Liptovská Mara ponúka ešte dve oficiálne pláže, kde na vás čaká hneď niekoľko možností na vodné športy. Prvou plážou je plážové kúpalisko Liptovský Trnovec pri Liptovskej Mare, ktorá je spoplatnená. Druhou je mestská pláž v Liptovskom Mikuláši, ktorá je otvorená len od minulého leta, ale tu nás sklamala čistota vody, pretože mala hnedastý nádych.
Pláž pri kostolíku je počas leta veľmi obľúbená, v popoludňajších hodinách tu zvyčajne býva hlava na hlave, preto sa sem vyberte radšej doobeda a možno budete mať rovnaké šťastie ako my a užijete si takmer úplné súkromie. Strávili sme tu príjemné necelé dve hodiny, no keď sa pláž začala zaplňovať, vybrali sme sa prejsť po okolí.
Nenájdete tu síce bufet, ani si tu neužijete žiadne vodné športy, pokiaľ si nedonesiete vlastné náčinie, ale ak vás kúpanie a opaľovanie sa začne nudiť, môžete využiť viacero možností, ktoré sú v okolí pláže. Odporúčame vám prejsť sa po priehradnom múre, z ktorého sú krásne výhľady na vodnú nádrž aj okolité hory, zájsť k prístavu, kde môžete obdivovať lode, urobiť si piknik na levanduľovej lúke alebo si sadnúť do reštaurácie, ktorú nájdete priamo v prístave.
Priamo pri kostolíku je tiež niekoľko drevených lavičiek s očarujúcim výhľadom a informačné tabule, na ktorých si môžete prečítať, ktoré obce boli pri budovaní nádrže zatopené. Nad plážou nájdete aj Archeoskanzen Havránok, ktorý patrí k najvýznamnejším archeologickým lokalitám Liptova, kde v súvislosti so stavbou vodného diela od polovice 60. rokov 20. storočia prebiehal rozsiahly archeologický výskum, ktorý je zároveň jedným z najdlhšie prebiehajúcich v dejinách slovenskej archeológie.
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