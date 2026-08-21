Krach, nevyplatené mzdy a miliónové dlhy. Našu firmu nezachránili ani tržby 33 miliónov eur

Spoločnosť Retrack Slovakia patrila medzi etablované spoločnosti v nákladnej železničnej doprave. V roku 2024 mala tržby 32,99 milióna eur a na konci roka zamestnávala 178 ľudí. O niekoľko mesiacov neskôr prestala fungovať. Firma skončila v konkurze a veritelia si prihlásili pohľadávky za viac ako 11 miliónov eur.
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Ešte v roku 2024 pritom Retrack Slovakia dokonca z pohľadu tržieb mierne rástla. Podľa údajov z účtovnej závierky dosiahla tržby 32,99 milióna eur, čo bolo približne o dve percentá viac ako rok predtým. Priemerný počet zamestnancov stúpol zo 135 na 165 a ku koncu roka firma evidovala 178 pracovníkov.
Napriek vysokým tržbám však firma rok 2024 ukončila v strate 167 755 eur. Spoločnosť bola dlhodobo stratová a zisk dosiahla iba v jednom z predchádzajúcich rokov. Informoval o tom portál Index.
Nemecký vlastník sa pokúsil firmu zachrániť
Problémy sa podľa nemeckej skupiny VTG začali výraznejšie prejavovať v druhej polovici roka 2024. Firma vtedy zaznamenala pokles tržieb a hospodárskych výsledkov. V januári 2025 sa Rail Services Slovakia rozhodla predať svoj 40-percentný podiel v Retrack Slovakia spoločnosti VTG. Nemecká skupina sa následne pustila do rokovaní o reštrukturalizácii a podľa vlastného vyjadrenia poskytla slovenskému dopravcovi aj výraznú finančnú podporu. Cieľom bolo udržať prevádzku a nájsť riešenie, ktoré by umožnilo pokračovanie firmy.
Situácia sa však ďalej zhoršovala. VTG uviedla, že podmienky na trhu trakčných služieb vo východnej Európe zostávali náročné a ekonomické vyhliadky Retrack Slovakia sa v prvých mesiacoch roka 2025 ďalej zhoršili. Reštrukturalizáciu už podľa nemeckého vlastníka nebolo možné nastaviť tak, aby bola ekonomicky udržateľná.
Nakoniec sa dostala do problémov aj likvidita firmy. Retrack Slovakia spolu s českou spoločnosťou Retrack Czech podali návrh na insolvenčné konanie. VTG o tom informovala 30. júna 2025.
Zamestnanci zostali bez výplat
Koniec firmy sa začal prejavovať aj priamo medzi jej pracovníkmi. V auguste 2025 o situácii informovala STVR. Zamestnanci uvádzali, že nedostali mzdy a vedenie s nimi podľa ich slov nekomunikovalo. Jeden zo zamestnancov pre STVR uviedol, že poslednú výplatu dostal 15. júna za máj. Ľudia sa podľa reportáže dostali do situácie, keď si museli požičiavať peniaze na bežné výdavky. V tom čase už bolo jasné, že firma smeruje ku konkurzu.
Zamestnanci sa podľa STVR dozvedeli o ukončení činnosti pomerne náhle. Firma mala pritom ešte za predchádzajúci rok takmer 33-miliónový obrat. Pre pracovníkov existovala možnosť požiadať o dávku z garančného poistenia. Sociálna poisťovňa vtedy vysvetľovala, že pri splnení podmienok môže zamestnancom pomôcť garančný fond, pričom problémom bolo aj to, že zamestnávateľ nekomunikoval a nepotvrdzoval nevyplatené záväzky.
Iba na poistnom dlží viac ako 850 000 eur
Retrack Slovakia má navyše podľa aktuálnych údajov evidované záväzky voči viacerým verejným inštitúciám. Najväčší je dlh voči Sociálnej poisťovni. V jej zozname dlžníkov je spoločnosť uvedená so sumou 793 418,27 eura. Ďalších 80 098,67 eura eviduje voči Retrack Slovakia Všeobecná zdravotná poisťovňa.
Firma má podľa aktuálnych údajov nedoplatok aj voči Finančnej správe, a to vo výške 47 577,56 eura. Union eviduje ďalších 16 323,74 eura. Len tieto štyri záväzky spolu predstavujú približne 937 000 eur.
Súd vyhlásil konkurz, veritelia žiadajú milióny
Okresný súd Nitra napokon konkurz na Retrack Slovakia vyhlásil 19. augusta 2025. FinStat neskôr zaradil Retrack Slovakia medzi najväčšie firmy, ktoré na Slovensku v roku 2025 skončili v konkurze. Spoločnosť bola podľa jeho údajov šiestym najvýznamnejším hráčom v nákladnej železničnej preprave na Slovensku a pred koncom zamestnávala takmer 170 ľudí.
Aktuálne údaje z konkurzného konania ukazujú ďalšie obrovské dlhy. V konaní sú prihlásené pohľadávky v celkovej sume 13,15 milióna eur. Hodnota majetku firmy je pritom vyčíslená na 7,61 milióna eur. Okrem toho sú v konkurze evidované aj pohľadávky proti podstate vo výške 683 015,07 eura.
Zjednodušene to znamená, že medzi celkovou sumou pohľadávok a evidovaným majetkom je rozdiel približne 5,54 milióna eur. Samotný rozdiel však ešte neznamená, že veritelia automaticky prídu o celú túto sumu. O tom, koľko sa napokon podarí z majetku spoločnosti získať a ako budú jednotlivé pohľadávky uspokojené, rozhodne priebeh konkurzu a speňaženie majetku.
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