Do mora v Chorvátsku vypustili 160 000 chobotníc. Má problém, rozširuje sa v ňom invazívny druh

Chorvátske more má problém. Rozširuje sa v ňom invazívny modrý krab, a to aj v environmentálne citlivých a chránených oblastiach. Už v minulosti spôsobil škodu vo výške 200 miliónov eur. Bojovať má proti nemu až 160-tisíc mladých chobotníc. To, či tento problém vyriešia, je však otázne.
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Ako informuje chorvátsky portál Croatia Week, do Jadranského mora v Chorvátsku vypustili 160 000 chobotníc, ktoré majú bojovať proti invazívnemu modrému krabovi. S týmto nevšedným nápadom prišli talianski vedci z Univerzity v Boloni.
Tento druh pochádza zo Severnej Ameriky
Modrý krab, ktorý je pôvodom z atlantického pobrežia Severnej Ameriky, sa totiž čoraz viac rozširuje v Stredozemnom mori. Dokonca je veľmi dobre zabývaný aj v niektorých častiach Chorvátska, najmä v okolí rieky Neretva, pretože práve tam sú braktické vody a bahnité morské dno, ktoré on vyhľadáva.
Tiež sa objavil aj vo vodách Prírodného parku Lastovského súostrovia v Chorvátsku, kde boli nedávno nájdené štyri modré kraby zamotané do rybárskej siete. Tri z nich, dve samice a jeden samec, prežili a následne boli preskúmané.
Zistilo sa, že sieť, do ktorej sa kraby zachytili, pravdepodobne nepatrila miestnym rybárom, čo zvýšilo pravdepodobnosť, že kraby sa tam objavili po tom, čo sa dostali z iných oblastí. Odborníci zdôraznili, že ide o významný a ojedinelý objav, ktorý však nijako nepotvrdzuje, že by sa modrý krab v chránenej oblasti usadil.
Tento nález však aj napriek tomu vyvolal zvýšenú pozornosť, preto úrady začali situáciu monitorovať a zároveň vyzvali rybárov, aby nahlásili akékoľvek ďalšie spozorovanie tohto druhu.
V Taliansku spôsobil škodu vo výške 200 miliónov eur
Tento druh sa veľmi rýchlo rozmnožuje a živí sa rôznymi pôvodnými organizmami vrátane mäkkýšov, ako sú mušle. Má tak obrovský vplyv na pôvodné ekosystémy. Preto jeho rýchlo rastúca populácia vyvolala obavy u rybárov.
Už v minulosti spôsobil obrovskú škodu, ale v severnom Taliansku, kde podľa poľnohospodárskych a rybárskych organizácií od roku 2022 vytvoril stratu na celoštátnej úrovni vo výške 200 miliónov eur.
Z toho dôvodu talianski vedci vytvorili projekt s názvom Octo-Blu, ktorý zahŕňa aj chov mladých chobotníc v kontrolovaných podmienkach ešte pred ich vypustením do Jadranského mora. No zároveň odborníci vytvárajú umelé podvodné prístrešky z cementu a hliny, aby mladým chobotniciam poskytli ochranu po vypustení do mora.
Chobotnice však problém nemusia vyriešiť
V júni bolo do mora vypustených 80-tisíc mladých chobotníc a do konca augusta je v pláne vypustiť ďalších 80-tisíc, čiže do konca tohto mesiaca tak bude v mori v Chorvátsku až 160-tisíc mladých chobotníc, ktoré majú zastaviť šírenie invazívneho druhu modrého kraba.
Odborníci však upozornili, že chobotnice pravdepodobne neposkytnú úplné riešenie, pretože modrým krabom sa môže dariť aj v plytkých, teplých a bahnitých lagúnach, kde sú chobotnice menej bežné. Vedci preto začali skúmať aj iných pôvodných predátorov, vrátane morských ostriežov a úhorov, ktorí by potenciálne mohli pomôcť zbaviť sa invazívnych druhov.
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