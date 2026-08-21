Do mora v Chorvátsku vypustili 160 000 chobotníc. Má problém, rozširuje sa v ňom invazívny druh

Chorvátske more a chobotnica

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Chorvátsko
Jadranské more čelí rozširovaniu invazívneho druhu.

Chorvátske more má problém. Rozširuje sa v ňom invazívny modrý krab, a to aj v environmentálne citlivých a chránených oblastiach. Už v minulosti spôsobil škodu vo výške 200 miliónov eur. Bojovať má proti nemu až 160-tisíc mladých chobotníc. To, či tento problém vyriešia, je však otázne. 

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Ako informuje chorvátsky portál Croatia Week, do Jadranského mora v Chorvátsku vypustili 160 000 chobotníc, ktoré majú bojovať proti invazívnemu modrému krabovi. S týmto nevšedným nápadom prišli talianski vedci z Univerzity v Boloni.

Viac z témy Chorvátsko:
1.
V Chorvátsku trápi ľudí invázia hmyzu: Nepríjemne štípe, drží sa na koži aj na šatách
2.
„Ľudia si zvykli zarobiť veľa, no míňať v Chorvátsku málo,“ hnevá sa ekonóm. Reaguje na sťažnosť turistu
3.
Pri chorvátskom pobreží sa objavil 3-metrový žralok: Video vyvolalo diskusiu
Zobraziť všetky články (352)

Tento druh pochádza zo Severnej Ameriky

Modrý krab, ktorý je pôvodom z atlantického pobrežia Severnej Ameriky, sa totiž čoraz viac rozširuje v Stredozemnom mori. Dokonca je veľmi dobre zabývaný aj v niektorých častiach Chorvátska, najmä v okolí rieky Neretva, pretože práve tam sú braktické vody a bahnité morské dno, ktoré on vyhľadáva.

Tiež sa objavil aj vo vodách Prírodného parku Lastovského súostrovia v Chorvátsku, kde boli nedávno nájdené štyri modré kraby zamotané do rybárskej siete. Tri z nich, dve samice a jeden samec, prežili a následne boli preskúmané.

Zistilo sa, že sieť, do ktorej sa kraby zachytili, pravdepodobne nepatrila miestnym rybárom, čo zvýšilo pravdepodobnosť, že kraby sa tam objavili po tom, čo sa dostali z iných oblastí. Odborníci zdôraznili, že ide o významný a ojedinelý objav, ktorý však nijako nepotvrdzuje, že by sa modrý krab v chránenej oblasti usadil.

Tento nález však aj napriek tomu vyvolal zvýšenú pozornosť, preto úrady začali situáciu monitorovať a zároveň vyzvali rybárov, aby nahlásili akékoľvek ďalšie spozorovanie tohto druhu.

Chobotnica
Ilustračné foto: Unsplash

V Taliansku spôsobil škodu vo výške 200 miliónov eur

Tento druh sa veľmi rýchlo rozmnožuje a živí sa rôznymi pôvodnými organizmami vrátane mäkkýšov, ako sú mušle. Má tak obrovský vplyv na pôvodné ekosystémy. Preto jeho rýchlo rastúca populácia vyvolala obavy u rybárov.

Už v minulosti spôsobil obrovskú škodu, ale v severnom Taliansku, kde podľa poľnohospodárskych a rybárskych organizácií od roku 2022 vytvoril stratu na celoštátnej úrovni vo výške 200 miliónov eur.

Z toho dôvodu talianski vedci vytvorili projekt s názvom Octo-Blu, ktorý zahŕňa aj chov mladých chobotníc v kontrolovaných podmienkach ešte pred ich vypustením do Jadranského mora. No zároveň odborníci vytvárajú umelé podvodné prístrešky z cementu a hliny, aby mladým chobotniciam poskytli ochranu po vypustení do mora.

Chobotnica na súši
Ilustračné foto: Unsplash

Chobotnice však problém nemusia vyriešiť

V júni bolo do mora vypustených 80-tisíc mladých chobotníc a do konca augusta je v pláne vypustiť ďalších 80-tisíc, čiže do konca tohto mesiaca tak bude v mori v Chorvátsku až 160-tisíc mladých chobotníc, ktoré majú zastaviť šírenie invazívneho druhu modrého kraba.

Odborníci však upozornili, že chobotnice pravdepodobne neposkytnú úplné riešenie, pretože modrým krabom sa môže dariť aj v plytkých, teplých a bahnitých lagúnach, kde sú chobotnice menej bežné. Vedci preto začali skúmať aj iných pôvodných predátorov, vrátane morských ostriežov a úhorov, ktorí by potenciálne mohli pomôcť zbaviť sa invazívnych druhov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Boli sme v najkrajšom chorvátskom meste, aké sme kedy navštívili. Užijete si ho aj v…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa
Mona Lisa
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa
Kondo sa z Japonska presťahoval do Trenčína: Lekári sú tu ľudskí, nie ste iba číslo. Slováci žijú veľmi pohodlne
Kondo sa z Japonska presťahoval do Trenčína: Lekári sú tu ľudskí, nie ste iba číslo. Slováci žijú veľmi pohodlne
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná
„Je likvidačná, nefér a môže znamenať koniec,“ tvrdia podnikatelia: EÚ zaviedla prísnu legislatívu, petíciu podpísalo 65 200 ľudí
„Je likvidačná, nefér a môže znamenať koniec,“ tvrdia podnikatelia: EÚ zaviedla prísnu legislatívu, petíciu podpísalo 65 200 ľudí
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup v potravinách stál 130 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Bývala som 4 roky v Amerike: Za menšiu garsónku sme platili 900 eur, bežný nákup v potravinách stál 130 eur
Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne
Neholila si podpazušie a nefajčila. Madonna sa stala obeťou znásilnenia, kritizujú ju, že sa oblieka nevhodne
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Film Deep Throat stál za zrodom porna, ľudia naň chodili do kina: Herečku do sexu nútili, zarobil 600 miliónov
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Woodstock
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. 81 kilometrov dlhý Panamský prieplav je veľkolepou stavbou ľudstva
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Tip na výlet
Zámok z legendárnej rozprávky mnohí Slováci nepoznajú: Výlet za 2 eurá ukrýva park plný zvierat
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny
Žena zabila svoje 3 deti, lekári problém prehliadli: Ide o jeden z najsmutnejších prípadov v histórii krajiny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac