V nenápadnej kaplnke na východe Slovenska našli poklad. Výskum odhalil aj staršie základy

Kaplnka na Spiši

Ilustračná foto kaplnky: Facebook (Pamiatky na Slovensku)

Jakub Baláž
TASR
V súčasnosti je kaplnka národnou kultúrnou pamiatkou a patrí do trojice kaplniek, ktoré prežili doby aj režimy.

V Kaplnke Najsvätejšej Trojice v Spišskej Novej Vsi odhalili dobrovoľníci staršie základy aj poklad v podobe mincí. O objave mesto informovalo na sociálnej sieti. Kaplnka patrila do štvorice kaplniek, ktoré kedysi vytvárali pomyselný duchovný kríž a stáli pri vstupoch do mesta.

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V súčasnosti je kaplnka národnou kultúrnou pamiatkou a patrí do trojice kaplniek, ktoré prežili doby aj režimy. Okrem nej sú to aj Kaplnka Ružencovej Panny Márie na Tarči a Kaplnka sv. Anny pod Blaumontom. Jej zanedbaný vzhľad a okolie sa rozhodli zmeniť dobrovoľníci v spolupráci s miestnou rímskokatolíckou farnosťou.

Našli mince z 18. storočia

Dlhšie vnímame, že by si toto miesto v blízkosti mesta zaslúžilo krajšiu podobu. Na kaplnke vidieť popraskané múry, zničenú vežičku, jej interiér je v zlom stave. Najprv sme však oslovili pamiatkový úrad v Levoči a ten nariadil archeologický výskum, ktorý realizuje Marián Soják z detašovaného pracoviska Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Spišskej Novej Vsi.

Spolu s historikmi z Levoče vytvorili realizačný tím. S pomocou pracovníkov spoločnosti Alkon SV uskutočňujeme sondy muriva a podložia priamo v kaplnke,“ priblížil dobrovoľník a koordinátor obnovy kaplnky Ladislav Kráľ.

Prvé výkopy podľa neho ukázali, že sa v kaplnke nachádzajú základy inej stavby, na niektorých miestach je hĺbka základov až na úrovni 1,6 metra. Objavili sa nielen múry s omietkou, ale aj malý „poklad“ – viac ako 20 mincí z 18. storočia.

Už pred 30 rokmi vznikla teória, že má kaplnka starší pôvod. Historik František Javorský prezentoval názor, že stála na mieste bývalého kostola z 13. storočia a na tomto mieste mala stáť aj osada so slovanským obyvateľstvom, ktoré sa v stredoveku presťahovalo do mesta,“ dodáva mesto.

Dobrovoľníci veria, že sa im podarí získať podporu mesta a súkromných subjektov pri zabezpečení nákladov na odborný výskum, ako aj na intenzívnu spoluprácu s mestom pri zmene podoby kaplnky. Vedenie mesta im predbežne prisľúbilo pomoc.

Úspešný je aj výskum na Pustom hrade

Na Pustom hrade sa v rámci tohtoročného archeologického výskumu podarilo objaviť jedny z doposiaľ najvzácnejších pravekých nálezov. Archeológom sa spolu so študentmi v areáli stredovekého hradu nad Zvolenom podarilo nájsť napríklad sekerku z doby bronzovej či úštep z obsidiánu, ktorý môže byť starý 3 000 až 5 000 rokov. Pre médiá to uviedol archeológ Miloš Čierny z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.

Na v poradí 35. sezóne archeologického výskumu a obnovy na Pustom hrade sa spolu s odborníkmi zúčastňujú tradične študenti zo Slovenska a Maďarska. V rámci dvojtýždňových turnusov na hrade privítali aj stredoškolákov. Tohtoročnú sezónu hodnotí vedúci archeologického prieskumu a kandidát na primátora Zvolena Ján Beljak z pohľadu nálezov ako veľmi bohatú.

Sú tu nálezy predovšetkým z mladšej neskorej doby bronzovej, ktoré pochádzajú zo zásypu pravekého valu. Okrem štandardných nálezov, ako keramika, zvieracie kosti, sa našiel aj bronzový náramok, bronzové vinutie zo spony a kamenné nástroje,“ priblížil Beljak.

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