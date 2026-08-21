Nová tvár v Sľube rozhodne nebude nenápadná. Má vlastnú predstavu, ako to má v nemocnici fungovať

Do nemocnice v seriáli Sľub prichádza nová tvár, no rozhodne nie nenápadná. Herečka Simona Kollárová sa stáva novou posilou seriálu a divákom predstaví sympatickú mladú kolegyňu Ingu Grendovú.
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Inteligentnú, odvážnu a tak trochu rebelujúcu lekárku, ktorá má vlastnú predstavu o tom, ako by mala nemocnica fungovať, naznačila herečka v rozhovore pre Markízu. A hoci sa príbeh odohráva v minulosti, jej názory môžu prekvapivo rezonovať aj dnes.
Inga nie je len ďalšia postava v nemocnici
Simona Kollárová priznáva, že ponuka zahrať si v megahite ju potešila hneď z viacerých dôvodov. Samotná postava, ktorú stvárňuje, je jednou z jej najobľúbenejších. „Veľmi som sa potešila a hlavne postava, ktorú som dostala, patrí medzi mojich favoritov zatiaľ doterajších postáv, ktoré som hrala,“ prezradila herečka.
Na Inge Grendovej ju pritiahla najmä jej osobnosť. Nie je totiž klasickou hrdinkou, ktorú by bolo možné jednoducho zaradiť do kategórie dobra či zla. Má vlastné tajomstvá, výrazný charakter a predovšetkým odvahu meniť veci okolo seba. „Je veľmi inteligentná, odvážna a je to postava, ktorá je naozaj veľmi dobre napísaná, pretože nie je len čiernobiela, ale má aj určité tajomstvo, ktoré si v sebe nesie,“ opísala Simona svoju novú hereckú úlohu.
Mladá lekárka, ktorá chce zmenu
Inga prichádza do nemocnice s vlastnou víziou. Vidí veci, ktoré podľa nej nefungujú ideálne, a nebojí sa hovoriť o tom, čo by sa mohlo robiť inak. „Je to istým spôsobom reformátorka, pretože vidí v nemocnici určité veci, ktoré by chcela zmeniť a priniesť tam novšiu energiu, nejaké lepšie metódy,“ vysvetlila herečka.
To, čo je pre dnešného človeka samozrejmosťou, však mohlo v dobe, do ktorej je seriál zasadený, pôsobiť oveľa odvážnejšie. Práve stret nových myšlienok so zaužívanými pravidlami môže byť jednou z vecí, ktoré dodajú Inginmu príbehu napätie. „Tie metódy, ktoré sú tam zabehnuté, sú podľa nej trošku istým spôsobom zastarané,“ dodala umelkyňa.
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Čo majú spoločné?
Pri hraní postavy sa herečka do určitej miery opiera sama o seba. Na druhej strane Inga žije úplne iný život a jej profesia si vyžaduje schopnosti, ktoré Simona v reálnom živote nepotrebuje. „Pri tej postave vychádzam stále zo seba, čiže som to ja v tých okolnostiach, v ktorých sa táto postava nachádza. Takže nejaké spoločné črty tam sú, hoci ja nie som lekárka, nevyznám sa do toho, ale snažím sa tváriť, že sa vyznám,“ pokračovala.
Jednu spoločnú vlastnosť však vidí pomerne jasne – zmysel pre spravodlivosť. „A je správna. Aj ja mám rada spravodlivosť a som správna,“ priznala s úsmevom.
Nadšená zo spolupráce
Nová herečka sa v seriáli stretne s viacerými známymi tvárami a podľa vlastných slov si spoluprácu užíva. Veľkú časť svojich scén totiž trávi práve s kolegami z nemocničného prostredia, vrátane Vladimíra Kobielskeho, ktorý hrá chirurga a primára oddelenia Romana Bartoša.
„Hrám s chirurgickým tímom na tom našom oddelení a vždy sa teším do práce práve kvôli nim,“ prezradila Simona Kollárová. Diváci tak jej postavu uvidia v prostredí, v ktorom sa bude musieť vyrovnávať nielen s pracovnými výzvami, ale aj s ľuďmi, ktorí nemusia byť pripravení prijať jej nové nápady.
Odkaz pre fanúšikov
Ingin príbeh môže mať podľa herečky aj presah do súčasnosti. Bola by rada, keby si diváci z jej postavy odniesli predovšetkým odvahu postaviť sa za vlastný názor. „Aby sa nebáli, ak majú nejaký názor alebo cítia, že sú veci, ktoré sa dajú zmeniť, tak, aby sa nebáli za to bojovať,“ odkázala.
A hoci Sľub divákov prenáša do inej doby, Simona v nej necíti až taký veľký odstup od súčasnosti. „Tie ľudské povahy a charaktery sa istým spôsobom nemenia. Nemám až taký strašný pocit, že som niekde inde, keď hráme a pracujeme,“ zamyslela sa herečka, ktorá si neprešla dramatickou zmenou vizáže.
Zatiaľ čo iní jej hereckí kolegovia sa ukazujú v seriáli s novými vlasmi a kostýmami, jej vzhľad je aplikovateľný aj na dnešnú dobu, čo potvrdzuje aj Simona, ktorá je s ním spokojná. „Nemenila by som to a takto by som pokojne chodila,“ poznamenala.
Je dosť možné, že Inga Grendová sa stane postavou, ktorú si diváci obľúbia. Nie preto, že by bola bezchybná, ale preto, že sa nebojí povedať nahlas to, čo si ostatní možno iba myslia. Veď ako hovorí samotná Simona Kollárová: ak cítime, že sa niečo dá zmeniť k lepšiemu, nemali by sme sa báť za to bojovať.
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