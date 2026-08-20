Apokalypsa v Bratislave. Búrka spôsobila v hlavnom meste značné škody, problémy má aj železnica

Škody po búrke v Bratislave

Foto: Facebook (Polícia SR)/TASR - Jaroslav Novák

Jakub Baláž
TASR
Škody po štvrtkovej búrke hlásia viaceré mestské časti v Bratislave.

Počasie prinieslo popadané stromy a konáre, spadnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a neprejazdné cesty. Najviac hlásení evidovali z bratislavskej Petržalky, pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.

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Veterná smršť a búrka, ktoré sa prehnali naším mestom, spôsobili viaceré škody – popadané stromy a konáre, spadnuté a odfúknuté ploty aj protihluková stena, lokálne zaplavené a neprejazdné cesty, zničené autá. Po celom meste tiež evidujeme výpadky MHD. Najviac hlásení sme prijali z mestskej časti Petržalka, kde bola táto smršť najsilnejšia,“ spresnil pre TASR.

Deklaroval, že aktuálne sa pracuje na odstraňovaní škôd. „Bezprostredne po prvej búrke sme sa zamerali na spriechodnenie hlavných ťahov a postupne pokračujeme v odstraňovaní následkov aj v ďalších lokalitách. Všetky naše kapacity sú momentálne v teréne a v spolupráci so štátnymi hasičmi odstraňujú následky. Búrka však ešte nekončí a ďalšie nárazy vetra a dažďa sa môžu zopakovať, prosíme preto verejnosť o opatrnosť,“ dodal hovorca.

Situácia je kritická v Petržalke

Škody hlásia viaceré mestské časti. V bratislavskej Petržalke zaznamenali viaceré popadané stromy, poškodené autá aj zrútenie zadného oplotenia parkoviska na Vyšehradskej ulici 16. „Zamestnanci majú vedomosť aj o nejakých úrazoch, podľa prvotných informácií by však nemali byť vážne. Konkrétnejšie štatistiky zatiaľ nemáme k dispozícii,“ ozrejmil pre TASR vedúci referátu komunikácie mestskej časti Lukáš Laczko.

Ničivá búrka zasiahla aj Podunajské Biskupice. „Búrka, prudké zrážky a silný vietor si už vyžiadali prvú daň na Podunajskej ulici – vietor doslova sfúkol na cestu časť strechy z jednej z bytoviek. Sme v teréne, monitorujeme a riešime situáciu s naším tímom údržby životného prostredia. Máme hlásenia aj o vyvrátených a poškodených stromoch, sme v kontakte s hasičmi a ku každej udalosti sa postupne dostaneme,“ ozrejmil starosta Roman Lamoš.

Škody na majetku po búrke eviduje tiež mestská časť Bratislava – Jarovce. „Poškodené sú domy, ploty a padli desiatky stromov. Dúfam, že sa nikomu nič nestalo. Škody sú také rozsiahle, že stromy a konáre budeme z ulíc odstraňovať možno aj niekoľko dní. Verím, že ste v poriadku a dávajte na seba pozor,“ odkázal na sociálnej sieti starosta Jozef Uhler.

V bratislavskom Ružinove sú po búrke poškodené stromy na Prístavnej ulici, vyvrátený strom na Mlynských nivách, spadnutý konár na auto na Oravskej ulici. Škody hlásia obyvatelia aj pred parkovacím domom na Mierovej ulici.

Búrka v Bratislave
Foto: TASR – Jaroslav Novák

Popadané stromy a konáre odstraňuje aj mestská časť Vrakuňa. „Vrakuňou sa pred chvíľou prehnala mimoriadne silná búrka a vietor, ktoré za sebou zanechali množstvo popadaných stromov a konárov. Škody na majetku sú podľa prvých informácií značné,“ informoval starosta mestskej časti Martin Kuruc.

Problémy hlási aj ŽSR

Aktuálne Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) evidujú v dôsledku nepriaznivého počasia najkritickejšiu situáciu v úseku z Bratislavy smerom do Rakúska cez Petržalku. Sú tam popadané stromy a výpadky napájania trakčného vedenia. Rovnaké problémy evidujú aj v smere do Maďarska cez Rusovce. Železničná doprava je v týchto úsekoch prerušená.

Od 18.45 h je zároveň evidovaný spadnutý strom na trati v úseku Šaľa – Galanta. Vo všetkých uvedených úsekoch je aktuálne doprava prerušená a zamestnanci ŽSR intenzívne pracujú na odstránení vzniknutých prekážok a obnovení prevádzky,“ uviedli pre TASR z odboru komunikácie a marketingu ŽSR.

Škody po štvrtkovej búrke hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. Počasie prinieslo popadané stromy a konáre, padnuté a odfúknuté ploty, zničené autá, lokálne zaplavené a neprejazdné cesty. Najviac hlásení evidovali z bratislavskej Petržalky.

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