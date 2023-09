Obľúbenú streamovaciu službu môžete mať len za 2 eurá: Akcia trvá len niekoľko dní a má háčik

Ponuka streamovacích služieb je na Slovensku mimoriadne pestrá, pričom neustále pribúdajú ďalšie, ktoré sa snažia o zákazníka zabojovať nielen ponúkaným obsahom, ale najmä cenou mesačného predplatného. Jedna z najobľúbenejších medzi slovenskými predplatiteľmi sa rozhodla pripraviť si zaujímavú akciu. Mesačné predplatné aktuálne ponúka len za necelé 2 eurá. Má to však háčik.

Ešte počas augusta boli predplatitelia Disney+ upozornení, že obľúbená streamovacia služba zdražie svoje mesačné predplatné o dve eurá – zo 7.99 eura/mesiac na 9.99 eura/mesiac. Zmeny vstúpia do platnosti od 1. novembra 2023.

Aj napriek zdražovaniu je ale možné mať Disney+ za menej. Ako si všimol web Fontech, služba si pripravila zaujímavú akciu pre nových zákazníkov. Do 20. septembra je možné si Disney+ predplatiť za 1.99 eura na mesiac. Túto cenu ale zaplatí zákazník len počas prvých troch mesiacov, následne bude predplatné predstavovať 9.99 eura na mesiac. Akciová ponuka je limitovaná, no ten, kto by si chcel službu a jej ponuku vyskúšať, by nemal dlho váhať.

Ak by záujemca chcel ušetriť ešte viac, môže si do 31. októbra 2023 Disney+ predplatiť na rok, za čo zaplatí 79.90 eura. V takom prípade vyjde mesačné predplatné obľúbenej streamovacej platformy približne 6.65 eura. Od 1. novembra totiž bude ročné predplatné stáť 99.90 eura.