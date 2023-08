Carol mala Danu v trinástich, Couďák pľul na svoju manželku: 10 vecí, ktoré ste o Kroku za krokom nevedeli

Patria k sitkomom, ktoré sa s úspechom vysielajú na Slovensku (s legendárnym českým dabingom) dodnes. No keďže svoju najväčšiu popularitu získal v 90. rokoch, bolo ťažšie sa niečo viac o ňom kvôli absencii internetu vo väčšine domácností dozvedieť.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dovedna vzniklo 7 sérií a rovnako, ako množstvo iných úspešných televíznych projektov, bol vstupnou bránou do sveta šoubiznisu pre mnohé tváre, ktoré sa v ňom objavili. Stal sa ale aj presný opak – veľa hviezdam sitkomu Krok za krokom (Step by Step) veštili veľkolepú kariéru a tie namiesto toho zapadli prachom.

Sitkom, ktorého úvodnú zvučku a aj jednotlivé postavy pozná asi každý, kto vyrastal v 90. rokoch. Legendárny rodinný seriál sa s úspechom vysiela (s menšími prestávkami, samozrejme) dodnes. Môže za to nadčasovosť dejovej zápletky a aj dobre vystavané hlavné postavy. No tak, ako okolo akéhokoľvek iného seriálu, aj v zákulisí Krok za krokom sa diali veci, o ktorých toho mnohí fanúšikovia vedia pomerne málo. A z niektorých vám bude po chrbte behať mráz.

Záhadné dieťa z úvodných tituliek

Všimol si ho každý, nikto však netušil, kto to bol. Reč je o záhadnom hnedovlasom chlapcovi, ktorý sa objavuje v úvodných titulkoch sitkomu, no v samotnom seriáli sme ho nevideli. Možno budete prekvapení, no ide o postavu Marka Fostera a jeho pôvodného hereckého predstaviteľa Jarretta Lennona. Ten sa objavil v pôvodnom, nikdy neodvysielanom pilotnom diely. Tvorcovia si ale uvedomili, že deti Carol (stvárnila ju Suzanne Somers) by po správnosti mali byť blonďavé. Chlapca teda nahradil herec Christopher Castile. Pôvodný Mark ale v titulkoch zostal, uvádza web Hollywood.

Kam zmizol Brendan?

Postava najmladšieho člena rodiny Lambertovcov je ale tiež opradená záhadou. Hanblivý Brendan, ktorého stvárnil herec Josh Byrne sa totiž zo sitkomu znenazdajky a bez vysvetlenia vytratil a v siedmej sérii sme ho nevideli vôbec. Samozrejme, jeho seriáloví rodičia stále hovoria, že majú sedem detí, na obraze sa už ale nikdy neobjavil. Čo sa stalo?

Ako vysvetlil portál BuzzFeed, Byrne sa rozhodol skoncovať s herectvom a seriál opustil. Je ale zvláštne, že sa tvorcovia nijako nesnažili jeho odchod vysvetliť.

Záhadné meno

Všetci ho poznajú ako J.T.-ho, jeho celé meno ale v sitkome prakticky nezaznie. Aj vás vždy zaujímalo, skratkou akého mena je J.T.? Celé meno postavy, ktorej život vdýchol herec Brandon Call, je John Thomas Lambert, uvádza IMDb.

Postrelená hviezda

Pri J.T.-m ešte zostaneme. Jeho hereckého predstaviteľa totiž počas nakrúcania sitkomu postretla hrozivá nehoda, pri ktorej takmer dvakrát prišiel o život.

Ako uvádza portál E! Online, herec podľa svojich slov išiel zo štúdia v Burbanku na svojom aute, keď si všimol, že ho iné sleduje. Keď neznámy vodič mladého herca vytlačil na kraj cesty, vystúpil z vozidla a začal na Brandona strieľať z pištole. Akoby zázrakom minul jeho hlavu aj hrudník, postrelil ho však do oboch rúk.

Našťastie, mladý herec zachoval chladnú hlavu a podarilo sa mu utiecť a doraziť na policajnú stanicu. Motív páchateľa je dodnes neznámy.

Okradnutá hviezda

Ak v Hollywoode prerazia neplnoleté osoby, ich finančné zárobky dostanú zväčša na starosť ich zákonní zástupcovia, teda rodičia. Ani im sa ale v niektorých prípadoch nedá veriť, o čom sa presvedčila aj predstaviteľa postavy Karen Fosterovej, herečka Angela Watson, píše BuzzFeed.

Tá si za 10 rokov účinkovania v rôznych seriáloch prilepšila o niekoľko miliónov dolárov, pričom verila, že jej peniaze sú v dobrých rukách. Mýlila sa. Neskôr totiž zistila, že jej vlastní rodičia všetky jej peniaze minuli a jej nezostalo nič. To herečku viedlo k založeniu neziskovej organizácie Child Actors Supporting Themselves (CAST), ktorá pomáha mladým hercom spravovať ich financie z honorárov. Organizáciu založila najmä preto, že z detských hviezd nebola jedinou, ktorú jej vlastní rodičia okradli o nemalú sumu peňazí.