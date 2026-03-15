Zdieľanie účtov zakáže v roku 2026 ďalšia služba: Diváci budú mať poriadne nervy

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Streamovacia platforma HBO Max sa v roku 2026 pridá k službám, ktoré prísne obmedzili zdieľanie účtov medzi domácnosťami.

O obmedzení informovali americké médiá už v apríli 2025 v súvislosti s tamojším trhom. Tento rok sa však má kritizované technické obmedzenie dostať aj za Atlantik a zasiahnuť účty používateľov po celom svete.

O správe informoval portál TechBook, ktorý zároveň uvádza, že radikálne rozhodnutie je reakciou na pomerne zmiešané štvrťročné výsledky spoločnosti. Stratégia má posilniť kontrolu nad využívaním služby a zároveň upokojiť vysoké očakávania investorov.

Pravidlo jednej domácnosti pritom platilo aj doteraz, no používatelia dostávali len priateľské upozornenie, že zdieľanie účtov medzi viacerými domácnosťami sa robiť nemá.

Mnohí to, samozrejme, ignorovali.

Nespokojným predplatiteľom ponúkne alternatívu

Rozhodnutie vyvolalo medzi predplatiteľmi silnú vlnu kritiky.

Mnohí upozorňujú, že aj keď sa snažia sledovať filmy a seriály legálnou cestou a platia si viacero streamovacích služieb súčasne, čoraz častejšie narážajú na obmedzenia a technické komplikácie. Aj preto podobné opatrenia oslabujú ochotu používateľov služby si predplácať, a zároveň znižujú ich ochotu zostať im verní aj do budúcna.

Ako dodáva portál Živé, jedna domácnosť sa určuje podľa hlavného televízora v domácnosti. Mobilné zariadenia budú musieť aspoň raz za mesiac na domácej sieti prehrať niekoľko minút obsahu, aby ich bolo možné používať aj mimo domu, napríklad počas cestovania.

Platforma sa preto snaží používateľov neodradiť úplne a ponúka im legálnu cestu, ako službu využívať aj po sprísnení pravidiel.

Existujúci predplatitelia si budú môcť za používanie mimo jednej domácnosti priplatiť cez funkciu Extra Member. Táto funkcia má byť podľa Flat Panels HD dostupná len v prípade, ak si za službu platíte priamo cez HBO Max.

Na nový účet bude možné preniesť históriu sledovania aj osobné odporúčania, aby používatelia neprišli o svoj personalizovaný obsah. Koľko bude toto alternatívne riešenie stáť, však zatiaľ známe nie je.

Warner Bros. Discovery si od tohto kroku sľubuje citeľný finančný efekt. Opatrenie vníma ako jeden z nástrojov na zvýšenie príjmov vo fiškálnom roku 2026. Šéf spoločnosti David Zaslav si zároveň stanovil cieľ do roku 2030 strojnásobiť zisk firmy. HBO Max sa tak pridá k streamovacím službám, ktoré už zdieľanie účtov obmedzili – rovnakou cestou sa dávnejšie vydali napríklad Netflix a Disney+.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Viete, koľko mala Keira Knightley rokov v Pirátoch z Karibiku? Oproti Johnnymu Deppovi to bol…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac