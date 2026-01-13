Nový slovenský film o našej legende ukáže jej boj s tlakom režimu. Môže rozlúsknuť záhadu

Dočká sa prestížneho uvedenia počas Zimných olympijských hier v Miláne.

Uplynulý rok sa s pozitívnym diváckym prijatím stretla snímka Nepela z dielne režiséra Gregora Valentoviča, ktorá zmapovala úsek zo života Ondreja Nepelu. Už čoskoro sa môžeme tešiť na ďalší filmový počin o tejto krasokorčuliarskej legende s názvom Šampión, ktorý vznikol pod taktovkou Jakuba Červenku.

Ako prvú ochutnávku filmu Šampión zverejnil tvorivý tím oficiálny teaser. Film sa nesústredí na celý Nepelov životopis, ale na rozhodujúci moment, v ktorom sa športová sláva stretáva s osobným tlakom, politickým režimom a vnútorným zápasom jednotlivca, uvádza tlačová správa.

Príbeh filmu sa odohráva počas dvoch dní v živote Ondreja Nepelu

Sleduje mladého šampióna, ktorý po rokoch reprezentácie Československa túži po slobode, chce opustiť uzavretý svet komunistického režimu a účinkovať v krasokorčuliarskej šou Holiday on Ice.

Počas záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta bojuje nielen s politickým systémom, ale aj so sebou samým. Krátko pred rozhodujúcou jazdou ho ochromí strach a jeho trénerka Hilda Múdra musí nájsť spôsob, ako ho znovu postaviť na nohy. Film naznačuje aj dôvod, prečo Ondrej Nepela na známych archívnych záberoch z Bratislavy neoslavuje, napriek tomu, že dosiahol životný triumf.

Režisér Jakub Červenka vníma film ako sondu do vnútra hlavnej postavy. „Chceme divákovi priblížiť, čo znamená byť šampiónom vo svete, kde sa osobná pravda stretáva s tlakom režimu, verejnosti a so sebou samým,“ prezrádza.

V hlavnej úlohe Ondreja Nepelu sa predstaví Adam Kubala, postavu trénerky Hildy Múdrej stvárňuje Jana Nagyová, pre ktorú ide o výnimočnú hereckú výzvu. „Stvárniť pani Hildu Múdru, a ešte v jej pôvodných kostýmoch, ktoré nám veľkoryso poskytla rodina, bola pre mňa nesmierna česť a veľká výzva. O to viac, že by sa 1. januára 2026 dožila sto rokov,“ povedala jej herecká predstaviteľka Jana Nagyová, známa najmä vďaka úlohe nezabudnuteľnej princeznej Arabely a kráľovnej Ľudmily v rozprávke Princ Mamánek.

Celovečerný film režiséra Jakuba Červenku uvedú na slávnostnej predpremiére v Casa Slovaca v Miláne počas Zimných olympijských hier Miláno Cortina d’Ampezzo 2026. Do slovenských kín vstúpi 26. marca 2026.

