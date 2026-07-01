Na Slovensku vyrastie nová reštaurácia McDonald’s. Prevádzka vznikne na prekvapivom mieste

Najväčší reťazec rýchleho občerstvenia na Slovensku pokračuje v rozširovaní svojej siete. Po nových prevádzkach vo viacerých mestách sa tentoraz zameral na frekventovaný úsek diaľnice D1, kde pripravuje otvorenie novej reštaurácie v obci Lúka pri Piešťanoch. Spoločnosť už začala hľadať zamestnancov a zároveň prezradila aj predpokladaný termín otvorenia.
Nový McDonald’s vznikne pri výjazde z diaľnice D1 v obci Lúka, ktorý denne využívajú tisíce motoristov. Prevádzka tak rozšíri ponuku služieb na jednej z najvyťaženejších slovenských diaľnic a stane sa ďalším miestom, kde si vodiči budú môcť oddýchnuť počas cesty.
Spoločnosť zverejnila pracovné ponuky na portáli Profesia, kde hľadá zamestnancov na plný aj skrátený úväzok, brigádnikov či baristov. Z inzerátu zároveň vyplýva, že nová reštaurácia by mala privítať prvých zákazníkov koncom septembra 2026.
Oslovili sme aj samotný reťazec, ten nám však viac informácií zatiaľ dať nemohol. „V tejto chvíli nemôžeme poskytovať informácie o konkrétnych lokalitách. Našou dlhodobou stratégiou je však vyhľadávať atraktívne miesta naprieč celým Slovenskom. Cieľom je byť zákazníkom čo najbližšie a prinášať im kvalitné služby, obľúbené produkty a moderný zákaznícky zážitok. Hneď ako to bude možné, budeme o prípadných novinkách včas informovať,“ vyjadrila sa pre interez Nicole Baronová z externej komunikácie McDonald’s Česká republika a Slovensko.
Takmer 60 reštaurácií
Len minulý mesiac McDonald’s otvoril svoju 58. reštauráciu na Slovensku, a to v Galante, kde po tejto prevádzke obyvatelia dlhodobo volali. Naša redakcia bola prítomná na otvorení.
Nová pobočka priniesla do regiónu približne 80 až 85 nových pracovných miest s možnosťou ďalšieho rozšírenia až na viac ako stovku zamestnancov. Nová reštaurácia vyrastá na Šalskej ulici pri futbalovom štadióne, pričom lokalita bola vybraná najmä pre dobrú dostupnosť a strategickú polohu.
Zaujímavosťou je, že ako jedna z mála na Slovensku ponúka duálny Drive Thru, ktorý umožňuje vybavovať viac objednávok súčasne a skracuje čakacie doby.
Popri Galante sa tento rok dočkala novej prevádzky aj Nitra. Nová prevádzka vznikla v lokalite Na Pasienkoch, v susedstve obchodných domov Hornbach a XXXLutz, len niekoľko desiatok metrov od rýchlostnej cesty R1.
Na pláne je aj ďalšia prevádzka v centre Nitry. Podľa chystaných plánov má ísť dokonca o dvojpodlažnú novostavbu, obyvatelia Nitry sa teda môžu tešiť na pravdepodobne najväčšiu prevádzku v meste. V minulosti sme oslovili aj samotnú spoločnosť, termín otvorenia tejto prevádzky však ešte známy nie je. „K ďalšej novej lokalite v Nitre sa nateraz nebudeme vyjadrovať, nakoľko všetko je vo fáze plánovania,” vyjadrila sa pre interez Lucia Poláčeková z marketingového oddelenia spoločnosti.
McDonald’s tento rok otvoril aj ďalšiu zaujímavú prevádzku v Novej Polhore pri Košiciach. Ide o prvú reštauráciu v česko-slovenskom regióne, ktorá vznikla podľa úplne nového dizajnového konceptu Classic Spectrum, vracajúceho sa k ikonickým farbám značky, teda žltej a červenej.
Diaľničná prevádzka pri frekventovanej D1 ponúka 111 miest na sedenie v interiéri, ďalších 72 na terase, moderné detské ihrisko, McCafé aj samoobslužné kiosky. Jej hlavnou prednosťou je znovu aj duálny Drive Thru. Všetky tieto prevádzky majú jedno spoločné – vznikli pri diaľniciach alebo rýchlostných cestách. Reťazec sa zjavne snaží obsadiť tieto lukratívne pozemky.
Nový vernostný program
McDonald’s rovnako minulý mesiac predstavil na Slovensku aj významnú novinku pre svojich zákazníkov. Do mobilnej aplikácie zakomponoval vernostný program McDonald’s Rewards, ktorý odmeňuje každú návštevu reštaurácie.
Za každých minutých 10 centov zákazník získa jeden bod, pričom body sa pripisujú po naskenovaní QR kódu v aplikácii pri objednávke na pokladni, v samoobslužnom kiosku, cez McDrive alebo pri objednávke priamo v aplikácii.
„Zavedenie vernostného programu McDonald’s vnímame ako prirodzený krok v rozvoji zákazníckej skúsenosti a budovaní dlhodobého vzťahu so zákazníkmi. Ide o iniciatívu, ktorá nám umožní lepšie reagovať na ich potreby a zároveň prináša zákazníkom pridanú hodnotu pri každej návšteve,“ vyjadril sa v minulosti pre interez Jan Diehel, CMO pre McDonald’s v Českej republike, na Slovensku a na Ukrajine.
Nazbierané body je následne možné vymeniť za rôzne odmeny, napríklad malé hranolčeky, nápoje, kávu, dezerty či vybrané jedlá. Napríklad malé hranolčeky získajú zákazníci za 130 bodov, čo zodpovedá nákupom v hodnote 13 eur.
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