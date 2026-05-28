Ďalšia svetoznáma značka plánuje veľké prepúšťanie: O prácu príde 1500 ľudí, firma sa sťažuje na dane

Roland Brožkovič
TASR
Dve tretiny redukcie sa budú týkať administratívnych pozícií.

Francúzsky výrobca pneumatík Michelin vo štvrtok oznámil, že v priebehu nasledujúcich troch rokov vo Francúzsku zruší 1500 pracovných miest. Ide o reakciu na vysoké náklady na energie a na to, že v krajine je podľa firmy „jeden z najvyšších daňových tlakov v industrializovaných krajinách“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Michelin má vo Francúzsku 17 000 zamestnancov, čo znamená, že ich počet chce znížiť o približne 9 %. Uskutoční sa to dobrovoľnými odchodmi za odstupné bez núteného prepúšťania, uviedol pre agentúru AFP riaditeľ ľudských zdrojov firmy Michelin pre Francúzsko a južnú Európu Olivier Faure-Vauris. Dve tretiny redukcie sa budú týkať administratívnych pozícií a jedna tretina výrobných miest, dodal.

Nejde o prvé veľké prepúšťanie

Michelin už v roku 2024 zrušil približne 1200 pracovných miest a zároveň zatvoril dve francúzske továrne. Generálny riaditeľ firmy Florent Menegaux minulý rok v parlamente krajiny povedal, že francúzske továrne spoločnosti sú „stratové“. V prvom štvrťroku tohto roka tržby spoločnosti klesli o 5,4 % na 6,2 miliardy eur, pričom objem predaja jej pneumatík sa zmenšil o 1,4 %.

