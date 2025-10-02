Obrovskú slovenskú firmu brzdí zákonný poplatok. Zahraničné firmy ho vraj neplatia a nášho producenta vytláčajú z trhu

Ilustračná foto: TASR - Branislav Račko

Jakub Baláž
Kým v Európe slovenskému papierenskému priemyslu trhový podiel rastie, na Slovensku musí bojovať o každú tonu. Dôvodom majú byť aj nerovné konkurenčné podmienky.

Podiel slovenského papiera v regáloch domácich obchodných sietí klesá. Tuzemským spotrebiteľom sa do nákupných košíkov čoraz viac tlačí komodita vyrobená v Ázii či Južnej Amerike a jeden z dôvodov má tkvieť aj v našej legislatíve.

Na problematiku upozornili Hospodárske noviny.

Podľa zverejnených informácií totiž slovenský gigant Mondi SCP postupne prichádza o domáci trh, z ktorého ho vytláča lacná zahraničná konkurencia. Okrem toho, že dopyt po papierenských výrobkoch vplyvom digitalizácie či makroekonomických faktorov vo všeobecnosti klesá, musí ružomberský závod bojovať aj so zvláštnymi konkurenčnými podmienkami.

Poplatok, ktorý v zahraničí nemajú

Tieto podmienky súvisia s poplatkom, ktorý v konečnom dôsledku predražuje finálnu cenu produktu a spôsobuje, že ňou domáci výrobca nie je schopný konkurovať zahraničným dovozcom. Spomínaný poplatok musí firma platiť pri uvádzaní tovaru na trh. Ako v inom rozhovore pre HN uviedol prezident Zväzu celulózo-papierenského priemyslu Miloslav Čurilla, problémom je fakt, že zahraniční producenti tento poplatok obchádzajú.

Kým v minulosti sa jeho výška pohybovala v nižších desiatkach eur, v súčasnosti je na úrovni 115 eur a údajne stále rastie. Ak teda slovenské papierne ponúknu tonu vyrobeného papiera za zhruba 800 eur, k tejto sume je potrebné pripočítať aj zákonný poplatok. Lacná konkurencia z Ázie či Južnej Ameriky je aj bez toho schopná tlačiť ceny papiera nižšie, čo ružomberskej fabrike nedáva šancu sa k nej priblížiť.

Portál ďalej naznačil, že v prípade čierneho scenára by mohlo dôjsť až k odstávke jedného z papierenských strojov a k prepúšťaniu. Samotná spoločnosť tieto informácie nekomentovala.

Čurilla už počas septembra vyzval poslancov Národnej rady SR, aby tento poplatok zrušili a zabezpečili rovnaké trhové podmienky pre všetkých podnikateľov. „Kým u nás spadá kancelársky papier pod režim rozšírenej zodpovednosti výrobcov, v okolitých krajinách – ako Nemecko, Poľsko, Rakúsko či Česká republika – takýto poplatok vôbec neexistuje,“ dodal v rozhovore pre HN.

V opačnom prípade hrozí, že domáci trh naplno ovládne papier zo zahraničia. Pre Slovákov by to síce v konečnom dôsledku nemalo znamenať existenčnú krízu, no mohlo by sa to negatívne prejaviť na hospodárskych výsledkoch.

