Známy obchod s lacným tovarom má problém: Predávať mal nebezpečné výrobky, dostal obrovsku pokutu

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Temu musí predložiť plán na nápravu.

Európska únia (EÚ) udelila čínskemu internetovému obchodu Temu pokutu vo výške 200 miliónov eur. Dôvodom je predaj nelegálnych výrobkov prostredníctvom platformy Temu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

Temu „nedokázalo dôsledne identifikovať, analyzovať a posúdiť systémové riziká spojené s ponukou nelegálnych výrobkov na svojej platforme a z toho vyplývajúcu ujmu pre spotrebiteľov v Európskej únii“, uviedla vo štvrtok Európska komisia (EK).

Vyšetrovanie odhalilo nebezpečné výrobky

Vyšetrovanie EK, ktorého súčasťou bol aj mystery shopping, dospelo k záveru, že mnohé výrobky neprešli bezpečnostnými testami. Patria medzi ne nebezpečné nabíjačky a detské hračky obsahujúce chemické látky v nadlimitných množstvách, ako aj výrobky predstavujúce riziko udusenia.

Foto: TASR/AP

„Posúdenie rizík zo strany Temu podceňuje konkrétne riziká, chýba mu špecifickosť, neopiera sa o spoľahlivé dôkazy a nie je komplexné,“ uviedla podpredsedníčka Európskej komisie Henna Virkkunenová. „Regulátorov, používateľov aj verejnosť necháva v neistote o skutočnom rozsahu možnej ujmy spôsobenej nelegálnymi výrobkami predávanými na Temu. Nastal čas, aby Temu dodržiavalo zákon,“ dodala.

Európska komisia upozornila aj na influencerov

EK zároveň uviedla, že ponuky propagované influencermi „by mohli zosilňovať riziká šírenia nelegálnych výrobkov“. Platforma Temu, ktorá patrí spoločnosti PDD Holdings, pôsobí v Európe od roku 2023 a ponúka širokú škálu výrobkov, od oblečenia cez obuv až po elektroniku, za mimoriadne nízke ceny.

Jej agresívne marketingové stratégie a extrémne nízke ceny jej pomohli expandovať a konkurovať etablovaným hráčom, ako je Amazon. Temu dostalo tri mesiace na to, aby EK predložilo plán na nápravu. Ak by platforma v budúcnosti porušovala legislatívu EÚ, EK by jej mohla okrem pokuty 200 miliónov eur uložiť aj pravidelné penále.

Za dobrotu na žobrotu: Žena si do bytu vzala muža bez domova, ten ju brutálne…

