Elena Vacvalová a Oliver Andrásy prehovorili o legendárnej relácii: Aj múdry schybí malo jedno tajomstvo

Elena Vacvalová a Oliver Andrásy patria k dvojiciam, ktoré si slovenské publikum pamätá už celé desaťročia. Mnohí na nich vyrastali, ich humor, pohotové reakcie a prirodzená chémia sa stali pevnou súčasťou televíznej zábavy, ktorá dokázala rozosmiať celé generácie divákov.
Aj keď ich spoločné pôsobenie na obrazovke sprevádzalo množstvo vtipných momentov, dnes sa na ich spoluprácu spomína najmä s nostalgiou – ako na obdobie, keď humor mal ľahkosť, nadhľad a schopnosť spájať ľudí bez ohľadu na vek. Do relácie Návraty prijali pozvanie Elena Vacvalová a Oliver Andrásy, ktorí prezradili aj to, o čom mnohí netušili.
Ako sa dali dokopy?
Spoznali sa v období, keď nastúpili na vysokú školu. “Po skončení vysokej školy sme sa však rozišli, lebo on študoval rozhlasovú žurnalistiku, ja zase televíznu žurnalistiku,” ozrejmila Elena, ako to bolo na začiatku, ešte predtým, ako ich Slováci začali vídať na televíznych obrazovkách ako humoristickú dvojicu.
Málokto vie, že Oliver už od 15 rokov písal pre rozhlas. “Ja som zo začiatku chcel robiť zábavné relácie v rozhlase. Keď som mal 18 rokov, vyhral som literárnu súťaž v Košickom maratóne. Moja cesta smerovala rovno do redakcie zábavných žánrov, lebo tomu som sa ja venoval od 15 rokov,” uviedol. U Eleny to však bolo trochu inak. Ťahalo ju to k inému žánru.
“Ja som tajne išla na herectvo, lebo som mala rada film a divadlo. Hrávala som v ochotníckom divadle. Pre nedostatok talentu nás s Mirom Nogom nezobrali,” priznala a zároveň dodala, že si to namierila na žurnalistiku. Po skončení školy potom nastúpila do detského časopisu Kamarát.
“Boli to skvelé štyri roky. Tam som sa naučila ústnou aj písomnou formou robiť rozhovory vtedy so zaujímavými osobnosťami z rôznych oblastí aj z tohto môjho milovaného filmu s režisérmi, so strihačmi, s hudobníkmi,” poznamenala Elena Vacvalová, ktorej sa neskôr ozval Oliver, čím sa začala ich spolupráca. “Po štyroch rokoch mi zavolal Oliver z Rozhlasu, že odchádza Milan Markovič a že či by som to nechcela skúsiť,” doplnila.
