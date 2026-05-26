Elena Vacvalová a Oliver Andrásy prehovorili o legendárnej relácii: Aj múdry schybí malo jedno tajomstvo

Reprofoto: Profimedia, TV Markíza

Jana Petrejová
O vzniku humoristickej dvojice a známom zábavnom programe.

Elena Vacvalová a Oliver Andrásy patria k dvojiciam, ktoré si slovenské publikum pamätá už celé desaťročia. Mnohí na nich vyrastali, ich humor, pohotové reakcie a prirodzená chémia sa stali pevnou súčasťou televíznej zábavy, ktorá dokázala rozosmiať celé generácie divákov. 

Aj keď ich spoločné pôsobenie na obrazovke sprevádzalo množstvo vtipných momentov, dnes sa na ich spoluprácu spomína najmä s nostalgiou – ako na obdobie, keď humor mal ľahkosť, nadhľad a schopnosť spájať ľudí bez ohľadu na vek. Do relácie Návraty prijali pozvanie Elena Vacvalová a Oliver Andrásy, ktorí prezradili aj to, o čom mnohí netušili.

Foto: TASR – Henrich Mišovič, Profimedia

Ako sa dali dokopy?

Spoznali sa v období, keď nastúpili na vysokú školu. “Po skončení vysokej školy sme sa však rozišli, lebo on študoval rozhlasovú žurnalistiku, ja zase televíznu žurnalistiku,” ozrejmila Elena, ako to bolo na začiatku, ešte predtým, ako ich Slováci začali vídať na televíznych obrazovkách ako humoristickú dvojicu.

Málokto vie, že Oliver už od 15 rokov písal pre rozhlas. “Ja som zo začiatku chcel robiť zábavné relácie v rozhlase. Keď som mal 18 rokov, vyhral som literárnu súťaž v Košickom maratóne. Moja cesta smerovala rovno do redakcie zábavných žánrov, lebo tomu som sa ja venoval od 15 rokov,” uviedol. U Eleny to však bolo trochu inak. Ťahalo ju to k inému žánru.

“Ja som tajne išla na herectvo, lebo som mala rada film a divadlo. Hrávala som v ochotníckom divadle. Pre nedostatok talentu nás s Mirom Nogom nezobrali,” priznala a zároveň dodala, že si to namierila na žurnalistiku. Po skončení školy potom nastúpila do detského časopisu Kamarát.

“Boli to skvelé štyri roky. Tam som sa naučila ústnou aj písomnou formou robiť rozhovory vtedy so zaujímavými osobnosťami z rôznych oblastí aj z tohto môjho milovaného filmu s režisérmi, so strihačmi, s hudobníkmi,” poznamenala Elena Vacvalová, ktorej sa neskôr ozval Oliver, čím sa začala ich spolupráca. “Po štyroch rokoch mi zavolal Oliver z Rozhlasu, že odchádza Milan Markovič a že či by som to nechcela skúsiť,” doplnila.

Zábava z ulíc vďaka reportérkam

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac