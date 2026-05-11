Herec Milan Ondrík vás v novom filme dostane. Podal super výkon, chváli ho režisér

Tvorcovia filmu Bojovník z prostredia MMA zverejnili oficiálnu upútavku s príbehom bývalého šampióna v boxe, ktorý dostane ponuku vrátiť sa a stretnúť v ostro sledovanom zápase. Za príbehom „o túžbe znova vstať a ešte raz niečo dokázať“ stoja režiséri Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška.
„Snímka z prostredia, kde každá chyba bolí, vtiahne divákov do sveta MMA, jedného z najvýraznejších fenoménov súčasnosti – od tvrdej prípravy cez pulzujúce napätie v šatni a adrenalín v klietke až po autentickú atmosféru vypredaných arén,“ približuje distribučná spoločnosť film, v ktorom hlavnú postavu stvárňuje Milan Ondrík.
V ďalších rolách ho doplnia Eliška Balzerová, Hana Vagnerová, Ján Jackuliak, Marián Mitaš, Martin Finger, Adam Vacula, Pavel Rímský či hudobník Calin.
Uvidíme aj skutočné hviezdy MMA
Vo filme sa objavia aj skutočné hviezdy MMA vrátane Jiřího Procházku, Davida Kozmu, Ondřeja Novotného a mnohých ďalších.
„Išlo mi o maximálnu mieru autentickosti, preto sme obsadili aj skutočných MMA zápasníkov, ktorí hrali telom, a vyzerá to dobre. A super výkon podali aj Milan Ondrík s Jankom Jackuliakom,“ hovorí režisér Vojtěch Frič.
Oficiálny trailer filmu ukazuje, že návrat do klietky je pre Hoffa len začiatkom oveľa ťažšieho zápasu. Hlavný hrdina Pavel „Hoff“ Hoffmeister je bývalý majster Európy a olympijský medailista v boxe, ktorý sa po rokoch rozhodne vrátiť k zápaseniu. Tentoraz ho však nečaká známy ring, ale MMA klietka, nové pravidlá, obávaný súper a predovšetkým minulosť, pred ktorou už nemožno utekať.
„Motto – môžeš prehrať, ale nesmieš sa vzdať – preto nevystihuje len Hoffov návrat k bojovým športom, ale aj jeho najťažší zápas – ten, ktorý vedie sám so sebou,“ dodáva distribučná spoločnosť.
Do slovenských kín film uvedie distribučná spoločnosť Bontonfilm 13. augusta.
Nahlásiť chybu v článku