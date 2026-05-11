Herec Milan Ondrík vás v novom filme dostane. Podal super výkon, chváli ho režisér

Foto: Bontonfilm

Zuzana Veslíková
TASR
Zo zákulisia filmov
Zverejnili nový trailer k očakávanému filmu Bojovník.

Tvorcovia filmu Bojovník z prostredia MMA zverejnili oficiálnu upútavku s príbehom bývalého šampióna v boxe, ktorý dostane ponuku vrátiť sa a stretnúť v ostro sledovanom zápase. Za príbehom „o túžbe znova vstať a ešte raz niečo dokázať“ stoja režiséri Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška

„Snímka z prostredia, kde každá chyba bolí, vtiahne divákov do sveta MMA, jedného z najvýraznejších fenoménov súčasnosti – od tvrdej prípravy cez pulzujúce napätie v šatni a adrenalín v klietke až po autentickú atmosféru vypredaných arén,“ približuje distribučná spoločnosť film, v ktorom hlavnú postavu stvárňuje Milan Ondrík.

Viac z témy Zo zákulisia filmov:
1.
„Smialo sa celé kino“: Boli sme v kine na Diabol nosí Pradu 2. Návrat kultu sa vydaril
2.
Odohráva sa na Šírave. Slovenská komédia, ktorá spôsobila v kinách ošiaľ, je späť
3.
Fanúšikovia Euphorie majú po 4 rokoch dôvod na radosť. Tvorca tvrdí, že nová séria je najlepšia
Zobraziť všetky články (42)

V ďalších rolách ho doplnia Eliška Balzerová, Hana Vagnerová, Ján Jackuliak, Marián Mitaš, Martin Finger, Adam Vacula, Pavel Rímský či hudobník Calin.

Uvidíme aj skutočné hviezdy MMA

Vo filme sa objavia aj skutočné hviezdy MMA vrátane Jiřího Procházku, Davida Kozmu, Ondřeja Novotného a mnohých ďalších.

„Išlo mi o maximálnu mieru autentickosti, preto sme obsadili aj skutočných MMA zápasníkov, ktorí hrali telom, a vyzerá to dobre. A super výkon podali aj Milan Ondrík s Jankom Jackuliakom,“ hovorí režisér Vojtěch Frič.

Oficiálny trailer filmu ukazuje, že návrat do klietky je pre Hoffa len začiatkom oveľa ťažšieho zápasu. Hlavný hrdina Pavel „Hoff“ Hoffmeister je bývalý majster Európy a olympijský medailista v boxe, ktorý sa po rokoch rozhodne vrátiť k zápaseniu. Tentoraz ho však nečaká známy ring, ale MMA klietka, nové pravidlá, obávaný súper a predovšetkým minulosť, pred ktorou už nemožno utekať.

„Motto – môžeš prehrať, ale nesmieš sa vzdať – preto nevystihuje len Hoffov návrat k bojovým športom, ale aj jeho najťažší zápas – ten, ktorý vedie sám so sebou,“ dodáva distribučná spoločnosť.

Do slovenských kín film uvedie distribučná spoločnosť Bontonfilm 13. augusta.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dua Lipa žaluje Samsung za to, že použil jej fotku na obaloch od televízorov. Žiada…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac