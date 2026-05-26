Alojza Hlinu vykázali z rokovacej sály za jeho nášivku: Odišiel, ale sako nechal na stoličke

Foto: TASR - Pavol Zachar

Lucia Mužlová
Hlinu vykázali na začiatku schôdze.

Tibor Gašpar ho varoval a teraz svoje slová naplnil. Alojza Hlinu vykázali z rokovania v parlamente. Dôvodom bola jeho nášivka na saku s nápisom „Smer Mafia Nechceme“.

„Oficiálna výzva neprispela k odstráneniu porušenia rokovacieho poriadku. Vykazujem vás z rokovacej sály do skončenia rokovania dnešný deň,“ adresoval Gašpar Hlinovi.

V národnej rade totiž platia nové pravidlá. Poslanec Hlina sálu opustil, no sako tam nechal na stoličke. Podpredseda parlamentu Gašpar vyhlásil prestávku a zvolal grémium.

Foto: Alojz Hlina/Facebook

Alojz Hlina si dal totiž pred dnešným rokovaním ušiť sako na mieru aj s nášivkou. Nový rokovací poriadok výraznejšie rieši aj správanie poslancov v rokovacej sále. Po novom presnejšie definuje nežiaduce správanie a sprísňuje postihy. Ak poslanec naruší poriadok počas schôdze, predsedajúci ho najprv vyzve na zachovanie poriadku. Ak výzva nebude rešpektovaná, môže nasledovať vykázanie zo sály.

Kým doteraz bolo vykázanie sankcionované jedným neospravedlneným dňom, po novom môže poslanec prísť o celý mesačný plat vrátane paušálnych náhrad a príplatkov. Novela zároveň dopĺňa aj ustanovenie o obliekaní poslancov.

Gašpar predpokladá, že nové pravidlá povedú aj k zlepšeniu správania sa v pléne a k zmene kultúry obliekania. Pripomenul pritom, že nový rokovací poriadok špecifikuje nežiaduce správanie a sprísňuje sankcie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Exposlanec Dominik Feri uspeI na súde: Po odpykaní časti trestu ho podmienečne prepustia

 

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac