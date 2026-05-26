Alojza Hlinu vykázali z rokovacej sály za jeho nášivku: Odišiel, ale sako nechal na stoličke

Tibor Gašpar ho varoval a teraz svoje slová naplnil. Alojza Hlinu vykázali z rokovania v parlamente. Dôvodom bola jeho nášivka na saku s nápisom „Smer Mafia Nechceme“.
„Oficiálna výzva neprispela k odstráneniu porušenia rokovacieho poriadku. Vykazujem vás z rokovacej sály do skončenia rokovania dnešný deň,“ adresoval Gašpar Hlinovi.
V národnej rade totiž platia nové pravidlá. Poslanec Hlina sálu opustil, no sako tam nechal na stoličke. Podpredseda parlamentu Gašpar vyhlásil prestávku a zvolal grémium.
Alojz Hlina si dal totiž pred dnešným rokovaním ušiť sako na mieru aj s nášivkou. Nový rokovací poriadok výraznejšie rieši aj správanie poslancov v rokovacej sále. Po novom presnejšie definuje nežiaduce správanie a sprísňuje postihy. Ak poslanec naruší poriadok počas schôdze, predsedajúci ho najprv vyzve na zachovanie poriadku. Ak výzva nebude rešpektovaná, môže nasledovať vykázanie zo sály.
Kým doteraz bolo vykázanie sankcionované jedným neospravedlneným dňom, po novom môže poslanec prísť o celý mesačný plat vrátane paušálnych náhrad a príplatkov. Novela zároveň dopĺňa aj ustanovenie o obliekaní poslancov.
Gašpar predpokladá, že nové pravidlá povedú aj k zlepšeniu správania sa v pléne a k zmene kultúry obliekania. Pripomenul pritom, že nový rokovací poriadok špecifikuje nežiaduce správanie a sprísňuje sankcie.
