Fico upokojuje situáciu: Výstavba nemocnice vraj nie je ohrozená. Potvrdil aj dátum

Foto: TASR - Daniel Stehlík

Roland Brožkovič
TASR
Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil za štandardný technický problém.

Výstavba novej nemocnice v Prešove bude pokračovať a bude dokončená. Vyhlásil to v utorok premiér SR Robert Fico (Smer-SD) po kontrole stavby.

Deklaroval, že nemocnica bude dostavaná v auguste 2027 a v marci 2028 by mohla byť v skúšobnej prevádzke. Predseda vlády informoval, že od 1. júna bude nemocnicu stavať nové konzorcium Tím Slovensko. Chyby, ktoré sa na stavbe objavili, označil za štandardný technický problém a podľa jeho slov budú opravené „za chodu“. Výstavba sa podľa jeho slov omešká len o pár týždňov či mesiacov.

„Pôjde o jednu z najmodernejších nemocníc na Slovensku a táto nemocnica bude aj dokončená,“ uviedol Fico. Zároveň ocenil prácu stavebného dozoru, ktorý podľa neho včas upozornil na problémy pri betonáži niektorých stĺpov.

Konzorcium Tím Slovensko je pripravené od 1. júna prevziať stavbu. Tvoria ho spoločnosti In Vest, Skanska, Strabag, Metrostav a Hornex. Podľa premiéra ide o významné stavebné firmy pôsobiace na Slovensku, pričom pred začiatkom prác bude ešte potrebné vyriešiť procedurálne otázky.

Dozor vraj nezlyhal

„V auguste 2027, to znamená o rok a tri mesiace, bude celá táto stavba stáť. Od augusta sa bude navážať zdravotnícke zariadenie, budú sa robiť vnútorné nábytky a ďalšie veci. Ale reálne, ako sme sľúbili, nemocnicu postavíme ešte do konca volebného obdobia. Do skúšobnej prevádzky by mohla byť odovzdaná niekedy v marci 2028,“ dodal Fico.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Minister obrany (MO) SR Robert Kaliňák (Smer-SD) uviedol, že stavebný dozor pri výstavbe nezlyhal. Spresnil, že problémové stĺpy na stavbe, ktoré sa nedajú opraviť, odstránia a nahradia novými, ostatné budú sanované. Rezort obrany podľa neho už siahol na bankovú záruku pôvodného zhotoviteľa a bude žiadať náhradu všetkých vzniknutých škôd.

„Ale my sme im zastavili niekoľko faktúr v hodnote niekoľko miliónov eur. Zatiaľ sa snažíme rokovať a vyhnúť sa sporom a vysvetľovať, aké tie vážne chyby sú. A tým pádom budeme určite chcieť mimosúdne túto cestu vysporiadať a nahradiť aj všetky škody,“ doplnil. Celková cena projektu sa podľa Kaliňáka aktuálne odhaduje na približne 540 miliónov eur.

Kaliňák koncom apríla oznámil, že rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom je kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Rezort obrany SR vlani uzavrel zmluvu na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Zh

