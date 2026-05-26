Anne Hathaway prehovorila o špekuláciách o plastike. Za jej vzhľadom má byť jednoduchý trik

Anne Hathaway sa po týždňoch špekulácií rozhodla reagovať na debatu, ktorá sa okolo jej vzhľadu rozprúdila na internete. Herečka naznačila, že nie všetko, čo ľudia na sociálnych sieťach považujú za jasný dôkaz zákroku, musí byť naozaj pravda.
Ako uviedol denník Fox News, držiteľka Oscara čelila v poslednom období komentárom, podľa ktorých mala podstúpiť facelift alebo iný kozmetický zákrok. Hathaway však vysvetlila, že za jej výrazne vypnutým vzhľadom na červenom koberci nestála plastická operácia, ale jednoduchý kadernícky trik s malými vrkôčikmi pri spánkoch.
Špekulácie boli podľa nej už príliš hlasné
Anne Hathaway pred časom zverejnila na Instagrame video, v ktorom ukázala nenápadný trik používaný pri úpravách na červený koberec. Išlo o dva malé vrkôčiky pri spánkoch, ktoré sa potiahnu dozadu a pripnú tak, aby tvár pôsobila jemne pozdvihnuto a napnuto.
Keď sa jej v novom rozhovore pre magazín Elle opýtali, či video zverejnila ako priamu reakciu na klebety o plastickej operácii, herečka vysvetlila, že to nevnímala tak jednoznačne.
„Nepovedala by som, že cielenou. Ale žijeme v čase, keď si ľudia veľmi sebavedomo myslia, že to, čo považujú za fakt, faktom aj je. A niekedy je to, čo si myslia, presné, no niekedy nie,“ povedala Hathaway.
Herečka priznala, že podobné veci by za bežných okolností najradšej vôbec nekomentovala. Tentoraz však mala pocit, že diskusia okolo jej vzhľadu prerástla do rozmerov, ktoré už nechcela úplne ignorovať.
