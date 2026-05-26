Anne Hathaway prehovorila o špekuláciách o plastike. Za jej vzhľadom má byť jednoduchý trik

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Za jej vypnutou tvárou vraj nebol facelift, ale trik, ktorý by mnohým ani nenapadol.

Anne Hathaway sa po týždňoch špekulácií rozhodla reagovať na debatu, ktorá sa okolo jej vzhľadu rozprúdila na internete. Herečka naznačila, že nie všetko, čo ľudia na sociálnych sieťach považujú za jasný dôkaz zákroku, musí byť naozaj pravda.

Ako uviedol denník Fox News, držiteľka Oscara čelila v poslednom období komentárom, podľa ktorých mala podstúpiť facelift alebo iný kozmetický zákrok. Hathaway však vysvetlila, že za jej výrazne vypnutým vzhľadom na červenom koberci nestála plastická operácia, ale jednoduchý kadernícky trik s malými vrkôčikmi pri spánkoch.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Anne Hathaway (@annehathaway)

Špekulácie boli podľa nej už príliš hlasné

Anne Hathaway pred časom zverejnila na Instagrame video, v ktorom ukázala nenápadný trik používaný pri úpravách na červený koberec. Išlo o dva malé vrkôčiky pri spánkoch, ktoré sa potiahnu dozadu a pripnú tak, aby tvár pôsobila jemne pozdvihnuto a napnuto.

Keď sa jej v novom rozhovore pre magazín Elle opýtali, či video zverejnila ako priamu reakciu na klebety o plastickej operácii, herečka vysvetlila, že to nevnímala tak jednoznačne.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Anne Hathaway (@annehathaway)


„Nepovedala by som, že cielenou. Ale žijeme v čase, keď si ľudia veľmi sebavedomo myslia, že to, čo považujú za fakt, faktom aj je. A niekedy je to, čo si myslia, presné, no niekedy nie,“ povedala Hathaway.

Herečka priznala, že podobné veci by za bežných okolností najradšej vôbec nekomentovala. Tentoraz však mala pocit, že diskusia okolo jej vzhľadu prerástla do rozmerov, ktoré už nechcela úplne ignorovať.

Chcela povedať vlastnú pravdu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac