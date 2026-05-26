Exposlanec Dominik Feri uspeI na súde: Po odpykaní časti trestu ho podmienečne prepustia

Okresný súd v českých Tepliciach v utorok vyhovel žiadosti exposlanca Dominika Feriho na podmienečné prepustenie. Vo väzení si odsedel dve tretiny z trojročného trestu za znásilnenie, píše TASR podľa správy portálu Novinky.cz.
Feri žiadosť o podmienečné prepustenie zdôvodnil tým, že vždy viedol riadny život a ak ho súd prepustí, bude ho viesť aj naďalej. „Je to pre mňa zvyk, ktorý nehodlám meniť,“ uisťoval sudcu. Podľa vlastných slov sa vo väzení choval vzorne. „Teraz mám iné životné priority a ambície ako v čase, keď malo ku skutkom dôjsť,“ poznamenal.
Prokurátor aj psychologička podporili prepustenie
Štátny zástupca Ondřej Langr navrhol súdu vyhovieť Feriho žiadosti. Rovnaký názor mala aj väzenská psychologička, podľa ktorej je osobnosť odsúdeného vyrovnaná, a neodporúča jeho ďalší pobyt za mrežami. Feri podľa jej slov nie je pre spoločnosť nebezpečný a podobný názor mala aj jeho advokátka. Naopak zástupca zmocnenkyne poškodených uviedol, že jeho polepšenie sa nepreukázalo.
V novembri 2023 súd bývalého poslanca za TOP 09 odsúdil na tri roky nepodmienečne za dve znásilnenia a jeden pokus oň. Feri do väzenia nastúpil v máji 2024 a jeho opakované pokusy o podmienečné prepustenie boli doteraz neúspešné.
Nahlásiť chybu v článku