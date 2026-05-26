Michal David chystá veľkú novinku: Na javisko prinesie príbeh ženy, ktorú pozná celý svet

Niektoré životné príbehy akoby boli stvorené pre veľké javisko. Plné vzostupov, vášní, tajomstiev aj silných momentov, ktoré dokážu zaujať aj publikum ďaleko za hranicami módy.
Česká spevácka legenda Michal David prezradil pre Blesk.cz, že pripravuje nový muzikál, ktorý sa bude venovať jednej z najvýraznejších žien módneho sveta. Tentoraz sa rozhodol siahnuť po príbehu Coco Chanel, no už teraz je jasné, že projekt nebude niesť jej slávne priezvisko priamo v názve.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Na javisko prinesie príbeh Coco Chanel
Michal David sa netají tým, že pripravovaná novinka má ambíciu zaujať najmä silným príbehom. Nepôjde však o muzikál s názvom Coco Chanel, keďže tvorcovia nemôžu použiť značku Chanel ako názov.
„Chystám nový muzikál, už to môžem teraz zverejniť. Chystám ho sem do Divadla Broadway v roku 2028, pokiaľ sa to dobre podarí. Je to muzikál o Coco Chanel. Nebude sa volať Coco Chanel, nesmieme použiť Chanel ako názov, ale bude sa volať Coco módna ikona,“ uviedol Michal.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Na projekte nebude pracovať sám. Ako prezradil, spojil sa s Richardom Bergmanom, s ktorým ho už spája viacero známych piesní. „Píšeme ho s Richardom Bergmanom, textárom, ktorý mi napísal nádherné texty Každý mi tě, lásko, závidí, Decibely lásky a tak ďalej. Takže sa na to naozaj dlho tešíme. Začneme na tom pracovať a v roku 2028 by sme to mali uviesť,“ prezradil David.
Nahlásiť chybu v článku