Michal David chystá veľkú novinku: Na javisko prinesie príbeh ženy, ktorú pozná celý svet

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Prezradil detaily pripravovaného muzikálu.

Niektoré životné príbehy akoby boli stvorené pre veľké javisko. Plné vzostupov, vášní, tajomstiev aj silných momentov, ktoré dokážu zaujať aj publikum ďaleko za hranicami módy.

Česká spevácka legenda Michal David prezradil pre Blesk.cz, že pripravuje nový muzikál, ktorý sa bude venovať jednej z najvýraznejších žien módneho sveta. Tentoraz sa rozhodol siahnuť po príbehu Coco Chanel, no už teraz je jasné, že projekt nebude niesť jej slávne priezvisko priamo v názve.

Na javisko prinesie príbeh Coco Chanel

Michal David sa netají tým, že pripravovaná novinka má ambíciu zaujať najmä silným príbehom. Nepôjde však o muzikál s názvom Coco Chanel, keďže tvorcovia nemôžu použiť značku Chanel ako názov.

„Chystám nový muzikál, už to môžem teraz zverejniť. Chystám ho sem do Divadla Broadway v roku 2028, pokiaľ sa to dobre podarí. Je to muzikál o Coco Chanel. Nebude sa volať Coco Chanel, nesmieme použiť Chanel ako názov, ale bude sa volať Coco módna ikona,“ uviedol Michal.


Na projekte nebude pracovať sám. Ako prezradil, spojil sa s Richardom Bergmanom, s ktorým ho už spája viacero známych piesní. „Píšeme ho s Richardom Bergmanom, textárom, ktorý mi napísal nádherné texty Každý mi tě, lásko, závidí, Decibely lásky a tak ďalej. Takže sa na to naozaj dlho tešíme. Začneme na tom pracovať a v roku 2028 by sme to mali uviesť,“ prezradil David.

Zaujal ho silný životný osud

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Tip na výlet
Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo. Musíte sem zájsť
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Gynekologička novorodencom lámala väzy, no pomohla stovkám žien. Naša redaktorka navštívila „lacné Bali“
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Slováci a Česi v zahraničí
Stephanie žije v Austrálii a pomáha ľuďom, ktorí by tam chceli žiť tiež: Sú práce, kde sú migranti veľmi vítaní
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Mal ju kúpať a spávať s ňou nahý. Matka si zo syna urobila otroka, polícii tvrdila, že je nezvestný
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Letná dovolenka
Zabudnite na Chorvátsko: Slováci prehliadajú krásne letoviská, ukrýva ich známa krajina
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Bola som na „českom Hyroxe“: Za 57 minút som zaplatila 97 eur. Užila som si to, jedna disciplína ma potrápila
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
1 na 1
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Muž, vďaka ktorému poznáme príbehy obetí doktora Mengeleho. Z jeho fotografií mrazí aj po rokoch
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola radí, ako si užiť lacnú letnú dovolenku v Španielsku: Môžete ušetriť stovky eur, pozor na podvody
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Zamestnancov aj firmy čakajú zmeny: Jedna skupina si v práci môže prilepšiť, pozrite sa, či sa to týka aj vás
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien
Druhá svetová vojna
Z maternice vyťahovala plod špinavými prstami, novorodencom lámala väzy: Gynekologička pomohla stovkám žien

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac