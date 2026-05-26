„Bolo to neuveriteľné.“ Žena vyhrala 25 € a zmenilo jej to život

lotéria

Ilustračná foto: Profimedia

Michaela Olexová
Risk je zisk. Svoje o tom vie 39-ročná žena, ktorej rozhodnutie žiť podľa tejto známej frázy sa skutočne vyplatilo.

Žena, ktorá v osudný deň 5. mája oslavovala mexický sviatok Cinco de Mayo, priznala, že skúšať šťastie v hazardných hrách nie je pre ňu nič nezvyčajné.

Hráčka z michiganského okresu Genesee trávila sviatok s priateľkou. Tá jej v procese večera navrhla, aby sa zastavili v obchode a kúpili si stieracie žreby Lucky Stars – novinku z michiganskej lotérie. Podľa údajov z Michigan Lottery stojí jeden tiket 5 dolárov (4,30 €) a hlavná výhra dosahuje až 1 milión dolárov (859 650 €).

Vyhrala 25 €, nakúpila viac žrebov

„Do lotérie sa zapájam často, ale v ten deň som sa pôvodne nechystala zastaviť a kupovať tikety,“ povedala žena, ktorá si želala zostať v anonymite. „Oslavovali sme Cinco de Mayo s kamarátkou, a keď navrhla, aby sme si kúpili žreby, súhlasila som.“

V obchode Liquor Wheel na adrese 4117 Clio Road v meste Flint si kúpili niekoľko tiketov. Po zotretí tých svojich hráčka zistila, že vyhrala 30 dolárov (25,79 €).

Ilustračná foto: Unsplash (Ryan Brooklyn)

Namiesto toho, aby sa s malou výhrou uspokojila, rozhodla sa za ňu kúpiť ďalšie stieracie žreby: „V obchode som ich zoškriabala, a potom s plačom vybehla k autu.“

Plakala, pretože si uvedomila, že práve vyhrala hlavnú cenu vo výške jedného milióna dolárov (859 650 €).

Rodičom kúpi dom

