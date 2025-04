Nový film spôsobil medzi Slovákmi davovú psychózu: Za pár dní ho videlo 100-tisíc ľudí a tržby siahajú k 800-tisícom eur

V kinách máme nový filmový hit, ktorý môže byť pre niektorých poriadnym prekvapením. Minulý týždeň nasadili do premietania Minecraft vo filme. A táto snímka spôsobila totálny ošiaľ.

Počas prvého premietacieho víkendu sme sa vybrali do kina aj my. Od dňa premiéry sme sa snažili vychytať dobré miesta v sále, no ukázalo sa to ako prakticky nemožná misia. Tak sme sa na Minecraft vo filme dostali až v nedeľu večer.

Ľudia v kine sa pučili od smiechu a dobre sme sa zabavili aj my.

Totálny filmový hit, a nie iba na Slovensku

Nečudovali by sme sa, ak by aj to vaše kino praskalo vo švíkoch. Dáta ÚFD ukazujú, že už počas prvých dní premietania Minecraft vo filme pritiahol do sál slovenských kín až 100-tisíc divákov, čo mu zabezpečilo tržby 787 594 eur. Z toho až cez 98-tisíc ľudí prišlo do kina počas víkendu.

Vyzerá to tak, že podobné šialenstvo vyvolal Minecraft vo filme celosvetovo. Podľa Box Office Mojo už stihol zarobiť cez 320 miliónov dolárov.

Otvárací víkend mu vyšiel a budeme pozorne sledovať, ako dlho sa mu bude dariť a aké úspechy si pripíše na svoje konto.

Na ČSFD svieti snímke hodnotenie nie úplne najpriaznivejších 61 % a na databáze IMDb obstála na 6,0/10.

No vyzerá to, že ani slabšie hodnotenia neodradia fanúšikov sveta Mineraft od toho, aby si film pozreli na veľkom plátne.