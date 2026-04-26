Príbuzní prišli zapáliť sviečku, z hrobu sa mal ozývať hlas a klopkanie. Na Spiši zasahovali policajti aj hasiči

Aktuálna správa
Jakub Baláž
Zvláštne zvuky mali počuť aj privolaní policajti, telo pravdepodobne poputuje na pitvu.

Obcou Bijacovce v nedeľu otriasol zvláštny prípad. Príbuzní, ktorí na cintorín prišli zapáliť sviečku nedávno pochovanému mužovi, údajne z hrobu počuli hlas a klopkanie. To isté potvrdila aj privolaná policajná hliadka.

Ako informoval spravodajský portál noviny.sk, na mieste sa následne zišli desiatky ľudí, medzi nimi aj kriminalisti a hasiči. Muž mal byť na danom mieste pochovaný pred 18 dňami.

Hrobové miesto napokon bolo otvorené a experti skonštatovali, že nebožtík sa nachádzal v rovnakej polohe, ako bol pochovaný. Portál TA3 uviedol, že vizuálna obhliadka na mieste nateraz nepotvrdila žiadne známky pohybu v rakve. Polícia však aj napriek týmto skutočnostiam nariadila pitvu, ktorá by do prípadu mohla priniesť viac svetla.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Počasie sa so Slovákmi zahráva. Po vysokých teplotách teraz hrozia prízemné mrazy, platí už aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

