Príbuzní prišli zapáliť sviečku, z hrobu sa mal ozývať hlas a klopkanie. Na Spiši zasahovali policajti aj hasiči

Obcou Bijacovce v nedeľu otriasol zvláštny prípad. Príbuzní, ktorí na cintorín prišli zapáliť sviečku nedávno pochovanému mužovi, údajne z hrobu počuli hlas a klopkanie. To isté potvrdila aj privolaná policajná hliadka.
Ako informoval spravodajský portál noviny.sk, na mieste sa následne zišli desiatky ľudí, medzi nimi aj kriminalisti a hasiči. Muž mal byť na danom mieste pochovaný pred 18 dňami.
Hrobové miesto napokon bolo otvorené a experti skonštatovali, že nebožtík sa nachádzal v rovnakej polohe, ako bol pochovaný. Portál TA3 uviedol, že vizuálna obhliadka na mieste nateraz nepotvrdila žiadne známky pohybu v rakve. Polícia však aj napriek týmto skutočnostiam nariadila pitvu, ktorá by do prípadu mohla priniesť viac svetla.
