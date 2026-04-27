Podozrivého, ktorý strieľal, obvinili z pokusu o atentát na Donalda Trumpa

Petra Sušaninová
TASR
Muža obvinili z pokusu o atentát.

Muža podozrivého zo streľby počas sobotňajšej galavečere združenia korešpondentov Bieleho domu vo Washingtone obvinili z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovali o tom agentúry AFP a AP, píše TASR.

Tridsaťjedenročný učiteľ Cole Tomas Allen z Kalifornie, ktorý ozbrojený strelnými zbraňami a nožmi prenikol cez bezpečnostnú kontrolu v hoteli Washington Hilton, kde sa tradičná večera s novinármi za účasti predstaviteľov vlády konala, sa v pondelok prvýkrát objavil na federálnom súde vo Washingtone.

K obvineniu z pokusu o atentát na prezidenta, za ktoré mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na doživotie, sa na pojednávaní nevyjadril. Obvinený bol aj z nezákonného prevozu strelnej zbrane cez hranice štátu a zo streľby počas spáchania násilného trestného činu. Súd na žiadosť prokurátorov nariadil Allenovi väzbu počas prebiehajúceho konania. Nasledujúce pojednávanie je naplánované na štvrtok. V tejto chvíli je podľa súdu považovaný za nevinného.

Foto: SITA/AP

Mal napísať protikresťanský manifest

Trump v nedeľnom rozhovore pre Fox News uviedol, že strelec napísal protikresťanský manifest, v ktorom vyzýval na útoky na predstaviteľov jeho administratívy. Allenova rodina pár minút pred streľbou upozornila políciu, že im takýto manifest zaslal. Bezpečnostné zložky zatiaľ oficiálne motív útočníka nepotvrdili vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie. Jeho zápisky, ako aj príspevky na sociálnych sieťach a rozhovory s členmi rodiny, však vyšetrovatelia považujú za jedny z najjasnejších dôkazov o jeho psychologickom rozpoložení a možných motívoch, uviedla AP.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v pondelok vyjadrila presvedčenie, že za streľbu vo Washingtone nesie zodpovednosť „ľavicový kult nenávisti“. Ide podľa nej o dôsledok „systematického démonizovania prezidenta a jeho stúpencov zo strany komentátorov, zvolených členov Demokratickej strany a dokonca niektorých médií“. Trump už skôr označil médiá za nepriateľov ľudu, pripomenula AFP.

Výstrely zazneli priamo pred tanečnou sálou hotela, kde sa zišli Trump, prvá dáma Melania Trumpová, viceprezident USA J. D. Vance, niektorí členovia vlády a stovky ďalších hostí. Prezidenta s manželkou, ako aj členov kabinetu, z galavečere evakuovali. Všetci účastníci podujatia vyviazli bez zranení. Tie pri streľbe utrpel agent Tajnej služby USA, ktorého už prepustili z nemocnice.

V obci horí niekoľko objektov: Na mieste zasahujú hasiči z viacerých staníc

 

Odporúčané články
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Netflix z nej urobil vulgárnu ženu: Lidia Poët bola priekopníčkou, seriál ju zbytočne sexualizuje
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi

