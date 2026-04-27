Podozrivého, ktorý strieľal, obvinili z pokusu o atentát na Donalda Trumpa

Muža podozrivého zo streľby počas sobotňajšej galavečere združenia korešpondentov Bieleho domu vo Washingtone obvinili z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Informovali o tom agentúry AFP a AP, píše TASR.
Tridsaťjedenročný učiteľ Cole Tomas Allen z Kalifornie, ktorý ozbrojený strelnými zbraňami a nožmi prenikol cez bezpečnostnú kontrolu v hoteli Washington Hilton, kde sa tradičná večera s novinármi za účasti predstaviteľov vlády konala, sa v pondelok prvýkrát objavil na federálnom súde vo Washingtone.
K obvineniu z pokusu o atentát na prezidenta, za ktoré mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na doživotie, sa na pojednávaní nevyjadril. Obvinený bol aj z nezákonného prevozu strelnej zbrane cez hranice štátu a zo streľby počas spáchania násilného trestného činu. Súd na žiadosť prokurátorov nariadil Allenovi väzbu počas prebiehajúceho konania. Nasledujúce pojednávanie je naplánované na štvrtok. V tejto chvíli je podľa súdu považovaný za nevinného.
Mal napísať protikresťanský manifest
Trump v nedeľnom rozhovore pre Fox News uviedol, že strelec napísal protikresťanský manifest, v ktorom vyzýval na útoky na predstaviteľov jeho administratívy. Allenova rodina pár minút pred streľbou upozornila políciu, že im takýto manifest zaslal. Bezpečnostné zložky zatiaľ oficiálne motív útočníka nepotvrdili vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie. Jeho zápisky, ako aj príspevky na sociálnych sieťach a rozhovory s členmi rodiny, však vyšetrovatelia považujú za jedny z najjasnejších dôkazov o jeho psychologickom rozpoložení a možných motívoch, uviedla AP.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v pondelok vyjadrila presvedčenie, že za streľbu vo Washingtone nesie zodpovednosť „ľavicový kult nenávisti“. Ide podľa nej o dôsledok „systematického démonizovania prezidenta a jeho stúpencov zo strany komentátorov, zvolených členov Demokratickej strany a dokonca niektorých médií“. Trump už skôr označil médiá za nepriateľov ľudu, pripomenula AFP.
Výstrely zazneli priamo pred tanečnou sálou hotela, kde sa zišli Trump, prvá dáma Melania Trumpová, viceprezident USA J. D. Vance, niektorí členovia vlády a stovky ďalších hostí. Prezidenta s manželkou, ako aj členov kabinetu, z galavečere evakuovali. Všetci účastníci podujatia vyviazli bez zranení. Tie pri streľbe utrpel agent Tajnej služby USA, ktorého už prepustili z nemocnice.
