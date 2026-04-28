Koniec dohadov? Samuel Švajda odhalil pravdu o dospievaní v tieni rodičov, takto to bolo s výhodami

Byť dieťaťom známych rodičov môže na prvý pohľad pôsobiť ako výhra. Ako človek vníma dospievanie pod drobnohľadom médií často oveľa citlivejšie a osobnejšie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
Vyrastať v rodine, kde je jeden z rodičov verejne známy, prináša množstvo zaujímavých momentov, ale aj situácií, ktoré nie sú úplne bežné. Pre denník Nový Čas o tom otvorene prehovoril Samuel Švajda, syn Patrika Švajdu z jeho prvého manželstva, a priblížil, aké bolo vyrastať po boku otca, ktorý je dlhodobo v centre pozornosti médií aj verejnosti.
Tlak si nepripúšťal
Dospievanie je obdobím, keď si človek prirodzene hľadá vlastnú cestu a postupne si formuje svoj pohľad na svet aj na seba samého. Aj Samuel Švajda toto obdobie vnímal predovšetkým ako čas vlastného dozrievania, hoci v jeho prípade sa k tomu pridávala aj pozornosť okolia, ktorá však preňho nebola určujúca.
„Je to fakt, že sú moji rodičia mediálne známi, ale čo sa týka môjho vnímania v dospievaní, tak človek na to nereaguje alebo teda si nepripúšťa nejaký väčší tlak,“ priznal Samuel.
